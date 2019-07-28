شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع جماعى لمؤشرات البورصة بختام تعاملات جلسة بداية الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعى لكافة المؤشرات، وسط مبيعات محلية، وضعف فى أحجام التداول، كما تراجع رأس المال السوقى بقيمة 2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 723.292 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 71.7 مليون ورقة مالية بقيمة 285.6 مليون جنيه، عبر تنفيذ 10.6 ألف عملية لعدد 161 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 84.63% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 10.26%، والعرب على 5.11% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 36.40% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 63.59%.

ومالت صافى تعاملات الأفراد المصريين للبيع بقيمة 33.9 مليون جنيه، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية والأجنبية للشراء بقيمة 449 ألف جنيه، 69 ألف جنيه، 15.9 مليون جنيه، 9.6 مليون جنيه، 7.8 مليون جنيه، على التوالى.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.37% ليغلق عند مستوى 13460 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.18% ليغلق عند مستوى 2001 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.03% ليغلق عند مستوى 16550 نقطة.

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كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 1.17% ليغلق عند مستوى 526 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.96% ليغلق عند مستوى 1362 نقطة، وصعد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.29% ليغلق عند عند مستوى 466 نقطة.

وارتفعت أسهم 42 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 70 شركة، ولم تتغير مستويات 48 شركة.