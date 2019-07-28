3 جهات حكومية و9 شركات عالمية تعلن مجموعة جديدة من المشاريع المستقبلية في دبي

دبي - الخليج 365 :

أعلنت مؤسسة دبي للمستقبل عن اختيار مجموعة من الشركات العالمية للعمل على تنفيذ مجموعة من المشاريع المستقبلية بالتعاون مع 3 جهات مشاركة ضمن المرحلة الأولى من الدورة السادسة لمسرعات دبي المستقبل.

حيث شهدت هذه المرحلة اختيار 9 شركات من مختلف أنحاء العالم نجحت بإيجاد حلول مبتكرة لمجموعة متنوعة من التحديات التي أطلقتها شرطة دبي وهيئة الطرق والمواصلات بدبي واتصالات في مختلف القطاعات مثل الخدمات الأمنية والنقل وخدمة العملاء والاتصالات والذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي وغيرها.

وأكد سعيد الفلاسي المدير التنفيذي لتصميم ومنصات المستقبل في مؤسسة دبي للمستقبل، أن هذا التعاون المثمر بين الجهات الحكومية والخاصة يشكل خطوة جديدة في مسيرة تسريع الإنجازات وتنفيذ المشاريع المبتكرة، ما يؤكد نجاح دبي في تقديم تجربة متكاملة لتوظيف التكنولوجيا الحديثة وتقديم خدمات سباقة تلبي مختلف المتطلبات الحالية والقادمة وفق أعلى المعايير العالمية.

مشاريع شرطة دبي

وتشمل قائمة الشركات التي تم اعتماد مشاريعها ضمن المرحلة الأولى من الدورة السادسة لبرنامج مسرعات دبي المستقبل، شركة نايان (NAYAN) التي ستعمل مع شرطة دبي على مراقبة المخالفات المرورية باستخدام حلول التعهيد الجماعي لجمع البيانات من الطرق ومعالجتها وتقييمها وتزويد السائقين بمعلومات حول الطرق التي سيسيرون عليها.

كما ستتعاون شرطة دبي مع شركة سبيس إيمجينغ (Space Imaging) التي تقدم مجموعة كاملة من المنتجات والخدمات تتراوح من جمع الصور ومعالجتها إلى توفير حلول قواعد البيانات والبرامج الحاسوبية المتخصصة والمتطورة بهدف توفير حلول استباقية للجوانب الأمنية.

حلول مبتكرة من هيئة الطرق والمواصلات

ومن جانبها ستعمل هيئة الطرق والمواصلات في دبي مع شركة بيم كار (Beemcar) المتخصصة في قطاع حلول النقل لتطوير تقنيات مستقبلية تساعد في تقليل الوقت والتكلفة المرتبطة ببناء وصيانة البنية التحتية للطرق ووسائل التنقل. كما ستتعاون الهيئة مع شركة كوانتستامب (Quantstamp) المتخصصة في الحلول الأمنية الذكية لتطوير مستويات الأداء والرصد والتنفيذ.

Advertisements

تحديات مستقبلية في قطاع الاتصالات

وأعلنت اتصالات أيضاً خلال مشاركتها في هذه الدورة عن تعاونها مع 5 شركات عالمية بما في ذلك شركة إلموديس (Elmodis) المتخصصة في تعزيز كفاءة استخدام الطاقة وتشغيل الآلات الصناعية التي تعمل بالطاقة الكهربائية من خلال تقديم حلول وبرمجيات شاملة تمكّن المصنعين والمستخدمين النهائيين من مراقبة أداء أجهزتهم عن بُعد، وجمع البيانات اللازمة لتقليل استهلاك الطاقة وزيادة عمر الأصول وتحسين الإنتاجية وتقليل تكاليف الصيانة.

كما تسعى اتصالات من خلال تعاونها مع شركتي اوبن ليدجر (OpenLedger ApS) وأوديس لابس (Audace Labs) إلى توظيف حلول البلوك تشين وإنترنت الأشياء لتطوير حلول إدارة الموظفين وكفاءة العمليات التشغيلية ومستوى الخدمات التي تقدمها.

كما سيتم العمل أيضاً مع شركة كويرا (Ourea) المتخصصة في مجال توفير حلول البرمجيات الرائدة لشركات إدارة الثروات الخارجية، وشركة آبيكيو (Abiquo) الرائدة في تطوير الحلول السحابية وإدارة البنية التحتية وتحسين جوانب إدارة المخاطر والامتثال.

مشاركة واسعة

يُذكر أن الدورة السادسة لمسرعات دبي المستقبل تشهد مشاركة 30 شركة ناشئة وطنية وعالمية من دولة الإمارات والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية واسبانيا والدنمارك وبولندا وفنلندا وفرنسا والهند وتشيلي واليابان وسنغافورة وسريلانكا والسويد وأوكرانيا ستعمل على إيجاد حلول مبتكرة لمجموعة من التحديات التي أطلقتها مؤخراً 7 جهات حكومية في دبي.

ويقدم برنامج مسرعات دبي المستقبل فرصة مثالية للعمل لإيجاد حلول للتحديات التي تواجه قطاعاتها وتقديم نماذج مبتكرة يمكن من خلالها الارتقاء بمستوى خدماته، ويجمع البرنامج بين الشركات والجهات الحكومية في دبي لاستكشاف تقنيات المستقبل وتطويرها وتوظيفها لإيجاد حلول لمختلف التحديات والخدمات.