تعاون بين مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة و "ذا كو- وركنغ بوب أب"...

دبي - الخليج 365 :

قامت مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إحدى المؤسسات التابعة لاقتصادية دبي ، والمعنية بتطوير قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، بالتعاون مع "ذا كو- وركنغ بوب أب"، التي تعتبر واحدة من أولى حاضنات الأعمال التي توفر مساحات عمل عديدة في مكان واحد ، والحاصلة على شهادة اعتماد من مؤسسة محمد بن راشد ، وذلك لنقل 10 من رواد الأعمال المقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة إلى فرع الحاضنة في لندن لصالح برنامج مدته خمسة أيام. والذي من المقرر عقده في الفترة من 19 إلى 23 أغسطس في مقر الشركة، في منطقة دالستون في لندن، ويهدف البرنامج إلى مساعدة المبتدئين ورجال الأعمال المحليين على التفكير والتخطيط بشكل عالمي، وكذلك التعلم من أقرانهم الرواد في لندن.

وقال عبد الباسط الجناحي، المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد : "إن الشراكات القطاعين العام والخاص تعد المفتاح الرئيسي في نظام الدعم الشامل الذي طورته مؤسسة محمد بن راشد، بنجاح لتشجيع الشركات الناشئة للنمو والوصول إلى العالمية. وتعد "ذا كو- وركنغ بوب أب"قصة نجاح، بدأت في دبي، وامتدت إلى لندن، حيث قامت بإنشاء جسر للتواصل بين البيئات الناشئة في كلا المدينتين، كما أنها واحدة من أولى الحاضنات التي حصلت على شهادة اعتماد من قبلنا، وبسبب نموها وازدهارها عالميا ، تعتبر المكان الأمثل لقيادة هذه المجموعة من رواد الأعمال الشباب ذوي الطموحات العالمية".

وقال شهزاد بهاتي، مؤسس ومدير "ذا كو- وركنغ بوب أب": إن برنامج التبادل الصيفي الى لندن، الذي تقدمة مؤسسة محمد بن راشد، سيمنح رواد الأعمال المقيمين في دبي - الإماراتيين والأجانب على حد سواء - المهارات التي ستساعدهم على إطلاق وتنمية أعمال عالمية، وستُتاح للمشاركين الفرصة لاستكشاف وتطوير استراتيجيتهم في أحد المراكز التجارية الرائدة في العالم، كما أضاف شهزاد : "نحن نعلم أن هذا الأمر سيشجع تبادل الأفكار بين مجتمعات رجال الأعمال في دبي ولندن، وسيؤدي في النهاية إلى شراكات دولية لتبادل المنفعة بين الشركات الناشئة".

وباستطاعة أصحاب المشاريع الطموحين التقدم بطلباتهم ليكونوا جزءًا من ورشة العمل، وذلك عن طريق إرسال نبذة عن فكرة أعمالهم أو مهاراتهم الحالية إلى الشركة على إلعنوان التالي : The Co-Working PopUp - apply.coworking.ae بحلول 5 أغسطس 2019. حيث سيقضي المشاركون العشرة، الذين سيتم اختيارهم، خمسة أيام في مقر الشركة ، وسيتم خلالها عقد لقاءات وتبادل الأفكار مع مجتمع رواد الأعمال في المدينة، فضلاً عن الاستفادة من خمس ورش عمل وهي : تطوير فكرة أعمالك وإنتاج منتج بقيمة محدودة ، إنشاء علامتك التجارية وهويتك الخاصة والمبيعات والترويج وفن الخطابة، تطوير استراتيجية التسويق الخاصة بك، وتنمية شركتك الناشئة وادارة الأعمال الخاصة بك/ أسلوب حياتك.

بالإضافة إلى التعلم وتحسين المهارات، يوفر البرنامج للمشاركين المختارين الفرصة لزيارة المتاحف والمعارض الفنية الشهيرة في لندن والمعالم التاريخية والمعالم السياحية، والتمتع بأسواق المدينة ومشاهدة مسرح المدينة الشهير.