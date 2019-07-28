الدار العقارية تُرسي عقدين بقيمة 1 مليار درهم لتنفيذ مشروعي "الريمان" و"ريفلكشن"

أبوظبي - الخليج 365 :

كشفت شركة الدار العقارية ("الدار") اليوم عن آخر مستجداتها ربع السنوية حول مشاريعها قيد الإنشاء والتطوير ضمن وجهاتها الرئيسية في أبوظبي.

وقد انطلقت في يوليو أعمال البنية التحتية الأساسية في مشروع "الريمان"، الذي تم إطلاقه في وقت سابق من العام الجاري ويتضمن قطع أراضٍ سكنية وتجارية في موقع متميّز ضمن منطقة الشامخة الاستثمارية. جاء ذلك بعد إرساء "الدار" عقداً بقيمة 794 مليون درهم " على شركة "ترايستار للهندسة والإنشاءات" لتكون المقاول الرئيسي للمشروع الذي يغطي مساحة 2.8 مليون متر مربع، ومن المتوقع إنجازه بحلول يوليو 2021. وبموجب العقد، الذي يمتدّ لـ 24 شهراً، ستقوم "ترايستار" بتنفيذ أعمال إنشاء الطرق والبنية التحتية الأساسية وكذلك كافة الأعمال الخاصة بتجهيز الأراضي وبناء أنظمة صرف مياه الأمطار وإنشاء شبكة الصرف الصحي، إلى جانب تركيب شبكة الغاز وخطوط المياه والري وأنظمة الاتصالات وغيرها من أعمال الطرق العامة كالإنارة وتنسيق المساحات الخضراء.

وتواصل شركة الدار تحقيق تقدم في أعمال إنشاء كافة مشاريعها التطويرية في جزيرة ياس. ففي ياس إيكرز، يجري حالياً تنفيذ أعمال إنشاء الفلل ووحدات التاون هاوس الـ 652 التي تم إطلاقها ضمن المشروع السكني الفاخر الذي يضمّ ملعباً للجولف ويتمتّع بإطلالات على الواجهة المائية، علماً بأن كافة وحدات المشروع تمرّ حالياً في مراحل مختلفة من الإنجاز. وفي حين أنه تم استكمال هياكل جميع الفلل، تواصل الشركة تنفيذ أعمال البنية التحتية لا سيّما في ضوء التقدّم الكبير المحرز في تنفيذ أعمال تجهيز أرضية ملعب الجولف والطرق وغيرها من التجهيزات المعمارية للمساحات الخارجية. أما في مشروع "وترز أج"، تشهد أعمال الإنشاء تقدّماً مستمراً في جميع المباني الـ 13، حيث يجري حالياً صب الأرضيات الخرسانية لمختلف الطوابق بالتوازي مع أعمال بناء الجدران. وفي مشروع "مايان" السكني، فقد اكتملت كافة أعمال الصب الخرساني في كافة أجزاء المشروع، كما شارفت أعمال بناء الجدران على الانتهاء، بينما تواصل أعمال التشطيب المبدئي وتجهيز الجدران والأسقف في كافة مباني المشروع تحقيق تقدمٍ ملموس.

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وفي جزيرة السعديات، اكتملت أعمال الإنشاء إلى حد كبير في مشروع "ممشى السعديات"، ويجري حالياً تنفيذ أعمال التشطيب كما شارفت أعمال تركيب نظام النقل على الانتهاء. فضلاً عن ذلك، تجري حالياً أعمال زراعة الأشجار وتصميم المساحات الخضراء في الممشى وجاري الحصول على موافقات الجهات المختصّة. وفيما يتعلق بالواجهة البحرية، حققت الشركة تقدماً كبيراً في أعمال تجهيز الشاطئ الخاص بالمشروع. وتشهد أعمال إنشاء مشروع "جواهر السعديات"، الذي يُعدّ مجمعاً حصرياً مسوّراً يتكوّن من وحدات تاون هاوس وفلل، تقدماً جيداً وصولاً نحو تسليمه قبل الجدول الزمني المحدد خلال العام الجاري، حيث دخلت أعمال التجهيزات الخشبية والديكورات والتركيبات الداخلية مراحلها النهائية.

وفي جزيرة الريم، تسير أعمال البناء في مشروع "ذا بردجز"، المكوّن من ستة مباني و1,272 وحدة سكنية، على قدم وساق، حيث اكتملت أعمال الهياكل الخرسانية في المرحلة الأولى من المشروع (المباني 1-3) في فبراير 2019، وتخضع حالياً لأعمال الواجهة الرئيسية والتي شارفت هي الأخرى على الانتهاء، بما يتيح إنجاز أعمال التشطيب. وتشارف الأعمال الإنشائية الأساسية في المرحلة الثانية من المشروع (المباني 4-6)، على الاكتمال ومن المتوقع تسليم المشروع وفقاً للجدول الزمني المحدد. وبالنسبة لمشروع "ريفلكشن" السكني المؤلف من برجين متجاورين ويضمّ 374 وحدة سكنية، فقد تم إرساء عقد الإنشاء الرئيسي بقيمة 220 مليون درهم على "مجموعة فايبريكس للإنشاءات" خلال أبريل الماضي، على أن يتم إنجاز أعمال البناء في المشروع خلال 24 شهراً. وتجدر الإشارة إلى أن أعمال الحفر وتمهيد الأرض ووضع الأعمدة الأساسية بالإضافة إلى تنفيذ الاختبارات اللازمة قد اكتملت، ويجري حالياً تجهيز الأساسات لاستكمال أعمال البناء.

وفي مشروع الغدير، الوجهة المبتكرة والمتميزة للدار العقارية والتي تكرس مبادئ العيش المستدام، تقترب أعمال الحفر على الاكتمال مع تحقيق تقدم كبير في وضع الأسس وبناء أنظمة منع تسرب المياه وغيرها من التجهيزات. كما يجري العمل حالياً على تنفيذ النماذج الأولية للفلل، في حين انطلقت أعمال البنية التحتية الأساسية. ويتميز مشروع الغدير بموقعه المثالي بين أبوظبي ودبي ويضم أكثر من 14 ألف من الوحدات السكنية ذات الجودة العالية، ومجموعة مراكز تجارية، ومرافق ثقافية ووجهات ترفيهية، سيتم تطويرها على مدار الـ 15 عاماً القادمة.