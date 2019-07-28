شكرا لقرائتكم خبر عن حسام الشاعر يعلن تدشين بوابة العمرة المصرية بموافقة مجلس الوزراء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن حسام الشاعر رئيس غرفة شركات السياحة تدشين بوابة العمرة المصرية والتى سيتم من خلالها جميع إجراءات العمرة، هذه البوابة تهدف إلى تنفيذ الخطط الاستراتيجية للدولة فى مجال السياحة، بما يضمن تقديم أفضل الخدمات للمعتمرين على نحو يكفل احترام وحماية حقوقهم وكرامتهم فى الداخل والخارج، وإتاحة المعلومات الصحيحة والدقيقة للمعتمرين بما يكفل تحقيق رضا المواطن.

وجاء ذلك خلال مؤتمر صحفى لغرفة شركات السياحة بمشاركة وزيرة السياحة الدكتورة رانيا المشاط، ومن المقرر أن يتم إنشاؤها من خلال وزارة السياحة، بحيث تتولى إدارتها والإشراف عليها ورقابتها.

Advertisements

ووفقاً لمشروع القرار، تمنح الوزارة الشركات السياحية اسم مستخدم وكلمة مرور للبوابة، على أن تلتزم الشركات بوضع برامج العمرة التى تنظمها، وتحميلها على البوابة موضَحاً بها أسماء المعتمرين المصريين المسافرين عن طريقها والرقم القومى لكل منهم، وتتولى غرفة شركات السفر والسياحة التعاقد مع إحدى الشركات المتخصصة فى مجال البرمجيات لتنفيذ البوابة وما يتصل بها.