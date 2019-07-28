شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأحد 28-7- 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ننشر أسعار الذهب اليوم الأحد 28-7- 2019، حيث سجل سعر الذهب فى المملكة العربية السعودية تراجعاً طفيفا مقارنة عن أمس، حيث سجل "عيار 24" 171.18 ريال سعودى بما يعادل 45.87 دولار أمريكى، مقابل 172.06 ريال أمس. الوحدة ريال سعودى دولار أمريكى اسعار الذهب عيار 24 نحو 171.16 ريال أي $45.64 دولار. سعر الذهب عيار 22 نحو 156.89 ريال أي $41.83 دولار. اسعار الذهب عيار 21 نحو 149.77 ريال أي $39.93 دولار. Advertisements اسعار الذهب عيار 18 نحو 128.37 ريال أي $34.23 دولار . سعر الذهب عيار 14 نحو 99.84 ريال أي $26.62 دولار. سعر الذهب عيار 12 نحو 85.58 ريال أي $22.82 دولار . اسعار أوقية الذهب نحو 5,323 ريال أي $1,419 دولار. اسعار جنيه الذهب نحو 1,198 ريال أي $319.46 دولار. اسعار كيلو الذهب نحو 171,156 ريال أي $45,637 دولار.

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