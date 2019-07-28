شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الاتصالات: تخريج 4500 متخصص فى برامج تكنولوجيا المعلومات عالية التخصص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فعاليات ختام أعمال العام التدريبى 2018-2019 الذى نظمه معهد تكنولوجيا المعلومات ITI تحت عنوان "مصر بعقول شبابها" بمقره الرئيسى بالقرية الذكية؛ تناول اللقاء استعراض استراتيجية المعهد لتدريب وتأهيل الشباب لفرص عمل متميزة فى المجالات التكنولوجية العالمية بما يتواكب مع متطلبات السوق المحلى ويعزز من القدرة التنافسية لخريجى المعهد، بالإضافة إلى تمكينهم من مقومات ريادة الأعمال فى قطاع تكنولوجيا المعلومات.

كما تناول اللقاء تسليط الضوء على ما تم إنجازه من أعمال فى كل البرامج التدريبية عالية التخصص التى قدمها المعهد خلال العام التدريبى السابق من حيث أعداد الدارسين والتخصصات التكنولوجية النوعية الجديدة، وكذلك المبادرات المستحدثة والتى تخدم شرائح شابة جديدة.

وحضر اللقاء الدكتور محمد سالم وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأسبق، وبعض قيادات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وممثلى عدد من الشركات العالمية العاملة فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وشهد اللقاء تخريج الدفعة 39 من برنامج التدريب الاحترافى الـ9 أشهر.

كما شارك فى اللقاء نماذج من خريجى المعهد من جميع البرامج بجميع المحافظات؛ حيث تم على مدار العام التدريبى السابق تخريج ما يقرب من (4500) خريج من برامج المعهد المتعددة التى يقوم بتقديمها وتنفيذها فى محافظات مصر المختلفة من خلال أفرع المعهد وبالتعاون مع الجامعات ومراكز التدريب بالمحافظات، وكذلك مبادرة تدريب الشباب من الدول الأفريقية.

وفى كلمتها خلال اللقاء؛ أكدت وزارة الاتصالات أهمية تأهيل الشباب بما يتواكب مع التحول الضخم والنوعى فى متطلبات سوق العمل وما يفرضه على ملتحقيه؛ موضحة أن سوق العمل تأثر بالثورة الصناعية الرابعة والتى ستساهم فى اندثار الوظائف التقليدية ولكنها ستساهم فى خلق أعداد ضخمة من الوظائف الجديدة؛ مشيرا إلى أهمية تبنى الوسائل الرقمية الحديثة فى التعليم من خلال المنصات الرقمية من أجل تحصيل علوم ومهارات جديدة.

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وأشارت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الى التوسع فى أعداد المتدربين من خلال تنفيذ العديد من المبادرات والمشروعات التدريبية؛ داعيا الشباب الحاضرين إلى تحصيل العلم باستمرار واكتساب مهارات جديدة والاهتمام بالتعليم الرقمى باعتباره سمة العصر الراهن.

واستعرضت الدكتور هبة صالح رئيس معهد تكنولوجيا المعلومات فى كلمتها خلال اللقاء المبادرات والبرامج التدريبية التى قدمها معهد تكنولوجيا المعلومات خلال العام التدريبى السابق؛ والتى شملت الدفعة 39 من برنامج التدريب الاحترافى الـ9 أشهر، وبرنامج التدريب المكثف داخل الجامعات ومراكز التدريب بالمحافظات، وأكاديميات الشركات الكبرى المتخصصة مثل (IBM-SAP - Vodafone)، وبرنامج تدريب النشء الصغير (الأطفال) فى تخصصات أمن المعلومات والأنظمة المدمجة، وتدريب شباب من دولة الصومال الشقيقة فى إطار مبادرة تدريب الشباب الأفريقي، والدفعة الأولى من خريجى شباب المجندين من خلال مبادرة تأهيلهم للالتحاق بسوق العمل، ومعسكرات صيفية لطلبة الجامعات والكليات المصرية، ومتدربى المبادرة الرئاسية لمطورى الألعاب والتطبيقات الالكترونية.

وتفقدت الوزارة نماذج بعض مشروعات التخرج الخاصة بخريجى المعهد بمختلف البرامج التدريبية والتى تقدم عددا من التطبيقات التكنولوجية الجديدة فى العديد من التخصصات، كما التقت مع أول دفعة من شباب المتدربين الأفارقة من دولة الصومال الشقيقة وذلك فى إطار تنمية مهارات الشباب الأفريقي، كما التقى بنماذج من الأطفال الملتحقين بأكاديمية المعهد فى برامج الأمن السيبراني، والانظمة المدمجة، والتصميم المجسم ثلاثى الأبعاد، وغيرها.

ومن المقرر أن يستقبل معهد تكنولوجيا المعلومات دفعة جديدة من الخريجين والتى من المخطط الإعلان عنها فى أواخر شهر يوليو الجارى لفتح باب التسجيل فى منحة التدريب الاحترافى بالمعهد الدفعة (40) والتى تهدف إلى بناء المهارات فى اهم وأدق تخصصات تكنولوجيا المعلومات، كما سيتم استقبال شباب جدد فى أفرع المعهد الجديدة والتى من المخطط أن يتم الانتهاء من تجهيزها فى نهاية هذا العام فى كل من جامعة المنيا، وسوهاج، والوادى الجديد بقنا، والمنوفية، وأسوان، والمنصورة.