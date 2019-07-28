شكرا لقرائتكم خبر عن تصديرى الملابس: صادرات القطاع ارتفعت 4.4% لتجسل 802 مليون دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف المجلس التصديرى للغزل والمنسوجات والملابس الجاهزة والمفروشات فى تقرير، أن صادرات الملابس الجاهزة خلال النصف الأول من العام الجارى ارتفعت 4.4% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضى.

وأفاد التقرير أن صادرات الملابس سجلت بالفترة من يناير إلى يونيو 2019 ما قيمته 802 مليون دولار، مقابل 768 مليون دولار، خلال الفترة نفسها من 2018.

وأوضح التقرير، أن صادرات الملابس الجاهزة حققت نمواً 7%، خلال الربع الثانى من العام الجارى، لتسجل 396 مليون دولار، مقابل نحو 371 مليون دولار.