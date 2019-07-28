شكرا لقرائتكم خبر عن السهام البترولية تدفع بـ40 سيارة لنقل الزيت الخام بحقول جنوب مليحة الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال أحمدعبدالمطلب رئيس مجلس إدارة شركة السهام البترولية إحدى شركات قطاع البترول المصري والمتخصصة في نقل المواد البترولية والكيماوية، بأن الشركة دفعت بأكثر من 40 سيارة لنقل الزيت الخام من مناطق الإنتاج بمنطقة swm بحقول جنوب مليحه إلى محطة تسهيلات الزيت الخام بشركة عجيبة للبترول والتى تبعد حوالى 170 كيلو متر من منطقة الإنتاج.

وأضاف أحمد عبد المطلب رئيس مجلس إدارة شركة السهام البترولية، في بيان صحفي اليوم، أن تلك السيارات مجهزة بأحدث التقنيات الحديثة وتتراوح حمولاتها ما بين 250 ، 340 برميل زيت.