شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع طفيف بأرباح "الحمادي للتنمية" إلى 20 مليون ريال بالربع الثاني والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت نتائج أعمال شركة الحمادي للتنمية والاستثمار، المعلنة اليوم الأحد، عن الارتفاع في الأرباح بنسبة 0.4% خلال الربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2019.

وأشارت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إلى تحقيقها صافي أرباح بلغ 20 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 19.9 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

وارتفعت الأرباح التشغيلية بنسبة 8.1% إلى 33.5 مليون ريال مقابل أرباح تشغيلية بلغت 31 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

واستقر صافي الربح للربع الحالي عند نفس مستوى صافي الربح للربع المماثل من العام الماضي، على الرغم من زيادة الإيرادات للربع الحالي و ذلك بسبب إرتفاع بنود مصاريف تشغيل مستشفى النزهة و مخصص الخسائر الإئتمانية للذمم المدينة والنفقات المالية ومصاريف الشركة التابعة للربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق.

كذلك ارتفعت الإيرادات إلى 253.8 مليون ريال بالربع الثاني من العام الجاري، مقابل إيرادات بلغت 214.5 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

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وعلى النحو الآخر، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 44.2 مليون ريال خلال النصف الأول من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 50.8 مليون ريال في النصف المقابل من 2018، بنسبة تراحع بلغت 13%.

ويُذكر أن الحمادي للتنمية حققت صافي أرباح بلغ 24.2 مليون ريال خلال الربع الأول من 2019، مقابل أرباح بلغت 30.9 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

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