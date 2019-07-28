شكرا لقرائتكم خبر عن "دانة غاز" تُغلق بئر "ميراك-1" لعدم اكتشاف الغاز فيه بكميات تجارية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت شركة "دانة غاز"، اليوم الأحد، عن أن أعمال الحفر الخاصة ببئر "ميراك-1"، الواقع في المياه العميقة في منطقة امتياز شمال العريش البرية "القطاع السادس" في مصر لم تسفر عن اكتشاف الغاز بكميات تجارية، وبالتالي توصلت إلى أنه تم إقفال البئر.

وتتوقع الشركة، في بيان لموقع سوق "أبوظبي" المالي، أن تكون تكاليف أعمال حفر "ميراك-1" أقل من الميزانية الموضوعة، على أن تقوم الشركة بإطلاع السوق من خلال بياناتها المالية على إجمالي التكاليف الخاصة بالحفر، وذلك عند الانتهاء من الإجراءات المحاسبية الخاصة بذلك.

وبحسب البيان، تحتوي منطقة امتياز التنقيب في القطاع السادس على ما لا يقل عن ثلاثة مواقع مستقلة قد يتواجد فيها موارد محتملة لا ترتبط بنتيجة حفر بئر "ميراك-1".

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وتجدر الإشارة إلى أن عمليات الشركة في مصر تسير على النحو المعتاد، حيث أنتجت 34.1 ألف برميل نفط مكافئ يومياً خلال النصف الأول من هذا العام.

وعلى مستوى تحصيل مستحقاتها من عملياتها التشغلية أعلنت شركة "دانة غاز"، مؤخراً عن استلامها مبلغ 177 مليون درهم (48 مليون دولار) كدفعة من عملياتها في مصر.

وكشفت النتائج المالية للشركة في وقت سابق عن ارتفاع أرباحها بنسبة 151% خلال الربع الأول من العام 2019 بالغة 128 مليون درهم (35 مليون دولار)، مقابل صافي ربح بلغ 51 مليون درهم (14 مليون دولار) خلال الربع الأول من العام 2018.