شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض متوسط أسعار بيع المنتجات يهبط بأرباح "التصنيع الوطنية" 25% بالربع الثاني والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت نتائج أعمال شركة التصنيع الوطنية، المعلنة اليوم الأحد، عن التراجع في الأرباح بنسبة 25% خلال الربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2019.

وأشارت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إلى بتحقيقها صافي أرباح بلغ 296.7 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 395.8 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

وتراجعت الأرباح التشغيلية بنسبة 97.6% إلى 6.1 مليون ريال مقابل أرباح تشغيلية بلغت 252 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

وأرجعت الشركة انخفاض الأرباح بالربع الثاني إلى انخفاض حصة الشركة في أرباح الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة نتيجة انخفاض متوسط أسعار بيع المنتجات البتروكيماوية وثاني أكسيد التيتانيوم بالإضافة الى إلغاء مشاريع ذات علاقة بمجمع صناعات المعادن المتطورة والتي لم يثبت لها جدوى اقتصادية مستقبلية بعد اتمام صفقة شركة كريستل وشركة ترونكس .

وفي المُقابل، انخفضت تكاليف التمويل ومخصص الزكاة وضريبة الدخل وتسجيل حصة الشركة من الاثر المالي الايجابي في صافي الربح نتيجة بيع الأعمال التجارية والأصول المتعلقة بنشاط ثاني اكسيد التيتانيوم بشركة كريستل الى شركة ترونكس كما هو موضح في" المعلومات الاضافية" .

Advertisements

كذلك ارتفعت الإيرادات إلى 731 مليون ريال بالربع الثاني من العام الجاري، مقابل إيرادات بلغت 716.5 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

وعلى الصعيد ذاته، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 456.2 مليون ريال خلال النصف الأول من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 462.6 مليون ريال في النصف المقابل من 2018، بنسبة تراحع بلغت 39.8%.

يُذكر أن التصنيع الوطنية حققت صافي أرباح بلغ 159.5 مليون ريال خلال الربع الأول من 2019، مقابل أرباح بلغت 361.4 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

تقارير ذات صلة:

تطور أرباح الشركات السعودية خلال آخر خمسة فصول

متوسط توقعات خمس شركات أبحاث: إيجابية بالأسمنت والبنوك والاتصالات وسلبية للبتروكيماويات