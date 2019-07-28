شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح "نادك" تتراجع 64% خلال الربع الثاني والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أظهرت نتائج أعمال الشركة الوطنية للتنمية الزراعية "نادك"، المعلنة اليوم الأحد، تراجعاً في الأرباح بنسبة 63.8% خلال الربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2019.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، بتحقيقها صافي أرباح بلغ 7.1 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 19.5 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

وأرجعت الشركة انخفاض الأرباح بالربع الثاني إلى تحقيق خسائر من الأدوات المالية المشتقة، حيث قامت الشركة خلال الربع الثاني بتقييم الظروف الاقتصادية المستقبلية لتغير معدلات الإقراض، عليه قررت الشركة إنهاء العقود الخاصة بمنتجات أدوات مالية بعمولة عائمة معكوسة قابلة للاسترداد من قبل البنوك المصدرة لها وتم الاعتراف بخسائر إنهاء هذه العقود مع البنوك المحلية والتي بلغت قيمتها 19.16 مليون ريال سعودي للربع الثاني.

عليه، أثرت الأدوات المالية المشتقة سلباً على صافي ربح الشركة خلال الربع الحالي بخسائر قدرها 24.71 مليون ريال سعودي وتعتبر هذه الخسائر سبباً رئيسياً في انخفاض ربح الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق.

وفي المُقابل، ارتفعت الإيرادات إلى 604.2 مليون ريال مقابل إيرادات بلغت 559.7 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

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وعلى الصعيد ذاته، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 3.4 مليون ريال خلال النصف الأول من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 14.5 مليون ريال في النصف المقابل من 2018.

وجدير بالذكر أن الشركة حققت صافي خسائر بلغ 3.7 مليون ريال خلال الربع الأول من العام الجاري، مقابل خسائر بلغت 5 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

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