شكرا لقرائتكم خبر عن زيادة الإيرادات التشغيلية تصعد بأرباح "لازوردي" 151% بالربع الثاني والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت بيانات الأعمال لشركة لازوردي للمجوهرات، المعلنة اليوم الأحد، عن ارتفاع الأرباح بنسبة 150.9% خلال الربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2019.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، بتحقيقها صافي أرباح بلغ 12.2 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 4.8 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح بالربع الثاني إلى ارتفاع الإيرادات التشغيلية للربع الثاني من عام 2019 مبلغ 132.8 مليون ريال سعودي، مما شكّل ارتفاعاً بنسبة 43.1% مقارنةً بالربع نفسه من العام الماضي والذي بلغت فيه الإيرادات التشغيلية 92.8 مليون ريال.

Advertisements

وبحسب البيان، شهدت الإيرادات التشغلية لقطاع الجملة بالمملكة نموًا بنسبة 8.8% مقارنةً بالربع نفسه من العام الماضي بفضل نجاح المجموعات الجديدة والحملة التروجية للمشاهير. كما ارتفعت إيرادات قطاع التجزئة بنسبة كبيرة بلغت 129.0% بفضل دمج إيرادات العلامة التجارية "Tous" والتي تم الاستحواذ عليها مؤخراً وبفضل النموّ الذي حققته متاجر لازوردي للبيع بالتجزئة.

كذلك استمرّت إيرادات مصر في أدائها القوي للربع السابع على التوالي محققةً نمواً في قطاع البيع بالجملة بنسبة 20.1% بفضل نجاح الحملة الإعلانية وانجذاب العملاء لمجموعة المنتجات الجديدة. كما ارتفعت إيرادات قطاع البيع بالتجزئة في مصر بنسبة 64.4% مقارنةً بالربع نفسه من العام الماضي، بفضل افتتاح سبعة متاجر جديدة خلال الإثني عشر شهراً الماضية.

وعلى الصعيد ذاته، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 24.1 مليون ريال خلال النصف الأول من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 13.9 مليون ريال في النصف المقابل من 2018.

وجدير بالذكر أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 12 مليون ريال خلال الربع الأول من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 9 ملايين ريال في الربع المقابل من 2018.