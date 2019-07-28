شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح "سابك" تتراجع 68.4% بالربع الثاني لتأتي دون توقعات المحللين والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت النتائج المالية للشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك"، المُعلنة اليوم الأحد، عن تراجع في الأرباح بنسبة 68.4% خلال الربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2019، لتأتي بذلك أسوأ من متوسط توقعات المحللين والذي كان يشير إلى تراجعها بجدود 50%.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، بتحقيقها صافي أرباح بلغ 2.12 مليار ريال مقابل أرباح بلغت 6.7 مليار ريال في الربع المقابل من 2018.

وحققت الشركة صافي أرباح تشغيلية بلغ 4.8 مليار ريال مقابل صافي أرباح تشغيلية 10.8 مليار ريال خلال الربع المقابل من 2018.

وكانت "أخبار اليوم" قد رصدت في تقرير خاص بها أن متوسط توقعات خمس من شركات الأبحاث المحلية وحصة سابك من أرباح ثلاث من الشركات التابعة تشير إلى تحقيقها تراجعاً في الأرباح الفصلية وللمرة 23 في آخر عشر سنوات وتحديداً منذ بداية العام 2019، كذلك من المتوقع أن تشهد أرباحها انكماشاً في العام الحالي وكذلك بالعامين التاليين.

وعزت الشركة تراجع في الأرباح خلال الربع الثاني إلى انخفاض متوسط أسعار بيع المنتجات وانخفاض حصة سابك في نتائج شركات زميلة ومشاريع مشتركة.

وتراجعت الإيرادات إلى 35.9 مليار ريال في الربع الثاني، مُقابل إيرادات بلغت 43.3 مليار ريال بالربع المُقابل من 2018.

وعلى الصعيد ذاته، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 5.5 مليار ريال خلال النصف الأول من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 12.2 مليار ريال في النصف المقابل من 2018.

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وكشفت البيانات المالية للشركة عن تراجع أرباحها بنسبة 38% لتبلغ 3.41 مليار ريال خلال الربع الأول من 2019 مقابل صافي أرباح بلغ 5.51 مليار ريال في الربع المقابل من العام 2018.

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