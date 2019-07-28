شكرا لقرائتكم خبر عن السوق العقاري بالسعودية يشهد تحسنا للأسبوع الثاني على التوالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل الأداء الأسبوعي للسوق العقارية بالسعودية تحسنه للأسبوع الثاني على التوالي، مسجلا ارتفاعا في إجمالي قيمة صفقاته التي حققت نموا نسبته 9.4%، مقارنة بارتفاعه الطفيف خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 0.8%.

واستقر إجمالي قيمة الصفقات العقارية مع نهاية الأسبوع الـ29 من العام الجاري عند مستوى 3.8 مليار ريال.

ويعزى هذا النمو في إجمالي قيمة صفقات السوق العقارية على الرغم من انخفاض قيمة صفقات القطاع السكني للأسبوع نفسه بنسبة 7.5 %، إلى الارتفاع القياسي في قيمة صفقات القطاع التجاري بنسبة 80.7 %، بحسب صحيفة الاقتصادية.

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أما على مستوى قراءة بقية مؤشرات الأداء الأسبوعي للسوق العقارية؛ فانخفض عدد الصفقات العقارية بنسبة 5.3%، مقارنة بانخفاضه الأسبوعي الأسبق بنسبة 0.6%.

كما ارتفع عدد العقارات المبيعة بنسبة 4.2%، مقارنة بارتفاعه الأسبوعي الأسبق بنسبة 0.7%، وهما المؤشران اللذان يعكس التغير فيهما سواء عكس اتجاه تغير قيم الصفقات أو بنسب أقل حال اتساقهما في الاتجاه نفسه، واستمرار انخفاض متوسطات الأسعار السوقية المتضخمة لمختلف الأصول العقارية المنقول ملكيتها.

وهو الأمر الإيجابي جدا الذي سيعزز استمراره (انخفاض الأسعار، ارتفاع الصفقات والمبيعات) من خروج السوق العقارية المحلية من حالة الركود الشديدة التي تخضع لها لعدة سنوات، ويسهم بدوره في الخروج من أزمة صعوبة تملك الأراضي والمساكن بالنسبة لأفراد المجتمع، تحت مظلة انخفاض الأسعار المتضخمة لمختلف الأصول العقارية.

وسجلت مساحة الصفقات العقارية ارتفاعا بنسبة 31.0%، مقارنة بانخفاضها خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 29.7%.