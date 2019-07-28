شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح 11 بنكاً بالإمارات ترتفع 20% بالنصف الأول والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أظهرت مؤشرات أداء 11 بنكا مدرجا بسوقي دبي وأبوظبي الماليين خلال النصف الأول من العام الحالي أداءً قوياً مستندة إلى قوة وصلابة وتنوع الاقتصاد الوطني وارتفاع معدل الفائدة 4 مرات خلال عام 2018 وإلى سياسة المصرف المركزي بالدولة.

وارتفعت أرباح 11 بنكاً وطنياً في الدولة بنسبة 20.13% إلى 21.53 مليار درهم خلال النصف الأول من العام الحالي مقارنة مع 17.92 مليار درهم خلال نفس الفترة من عام 2018.

وتصدر بنك الإمارات دبي الوطني قائمة هذه البنوك من حيث الأكثر ربحية مع تحقيقه أرباحاً صافية مقدارها 7.481 مليار درهم بنمو نسبته 49.1%، بحسب صحيفة الخليج.

Advertisements

فيما احتل بنك أبوظبي الأول المركز الثاني ضمن هذه القائمة بنمو بنسبة 4.46% لتقفز أرباحه إلى 6.328 مليار درهم، تلاه بنك دبي الإسلامي بنمو 14.0% وتجاوزت أرباحه الصافية 2.719 مليار درهم.

وتصدر بنك رأس الخيمة الوطني قائمة البنوك الأكثر نمواً في أرباحها الصافية خلال النصف الأول من هذا العام مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي محققا أرباحاً صافية مقدارها 554.5 مليون درهم بنمو نسبة 29%.

وجاء بنك دبي التجاري في المركز الثاني ضمن هذه القائمة بنمو 25.05% لتقفز أرباحه إلى 702 مليون درهم.

ويأتي هذا الأداء القوي للبنوك في ظل تزايد مخاطر تباطؤ الاقتصاد العالمي والتوترات الجيوسياسة في المنطقة والحروب التجارية بين أكبر الاقتصادات العالمية (الولايات المتحدة والصين وأوروبا واليابان وكوريا الجنوبية).