شكرا لقرائتكم خبر عن "دانة غاز" ترفع احتياطات حقلي "خورمور" و"جمجمال" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة دانة غاز المدرجة بسوق أبوظبي للأوراق المالية عن ارتفاع حصّتها من الاحتياطيات المؤكدة والمحتملة في حقلي "خورمور" و"جمجمال" التابعين لشركة "بيرل بتروليوم" بنسبة 10% .

وبحسب بيان اطلعت عليه "أخبار اليوم" فإن ذلك في أعقاب مصادقة شركة "غافني كلاين آند أسوشييتس" مؤخراً على احتياطيات الحقلين.

وأكد التقرير المستقل الصادر عن شركة "غافني كلاين آند أسوشييتس"، بالنيابة عن شركة "بيرل بتروليوم"، أن إجمالي حصّة "دانة غاز"، التي تمتلك نسبة مقدارها 35% في "بيرل بتروليوم"، من الاحتياطيات قد ارتفع بنسبة 10% ليصل إلى 1,087 مليار برميل نفط مكافئ مقابل 990 مليون برميل نفط مكافئ بحسب تقرير الاحتياطيات الأول والذي أصدرته شركة "غافني كلاين آند أسوشييتس" في إبريل 2016.

ويؤكد هذا إمكانية أن يكون هذان الحقلان الواقعان في إقليم كردستان العراق أكبر حقلين للغاز في العراق ككل.

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وقد تعززت احتياطيات الشركة نتيجة لقيد احتياطات نفطية لأول مرة في حقل "خورمور".

وأظهر أحدث تقارير شركة "غافني كلاين آند أسوشييتس" أن حصّة دانة غاز من الاحتياطيات المؤكدة والمحتملة في حقلي "خورمور" و"جمجمال" بلغت 4.4 تريليون قدم مكعبة من الغاز و136 مليون برميل من المكثفات و13.3 مليون طن متري من الغاز البترولي المُسال و18 مليون برميل نفط، بما يعادل 1,087 مليار برميل نفط مكافئ.

وكانت شركة "غافني كلاين آند أسوشييتس" قد أكدت في تقرير سابق لها، صدر في إبريل 2016، أن حصّة "دانة غاز" من الاحتياطات المؤكدة والمحتملة في حقلي "خور مور" و"جمجمال" كانت 5.3 تريليون قدم مكعبة من الغاز و109 ملايين برميل من المكثفات، بما يعادل 990 مليون برميل نفط مكافئ.

وعلى مستوى تحصيل مستحقاتها من عملياتها التشغلية أعلنت شركة "دانة غاز"، مؤخراً عن استلامها مبلغ 177 مليون درهم (48 مليون دولار) كدفعة من عملياتها في مصر.

وكشفت النتائج المالية للشركة في وقت سابق عن ارتفاع أرباحها بنسبة 151% خلال الربع الأول من العام 2019 بالغة 128 مليون درهم (35 مليون دولار)، مقابل صافي ربح بلغ 51 مليون درهم (14 مليون دولار) خلال الربع الأول من العام 2018.