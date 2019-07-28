شكرا لقرائتكم خبر عن سوق أبوظبي المالي يصدر دليلاً لمعايير الإفصاح والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أصدر سوق أبوظبي للأوراق المالية مؤخرا دليل معايير الإفصاح البيئي والاجتماعي، في إطار جهود السوق لتعزيز الاستدامة لدى الشركات المدرجة، حيث تتماشى مؤشراته مع مؤشرات المبادرة العالمية للتقارير وتتلاءم مع أهداف التنمية المستدامة التي حددتها الأمم المتحدة.

وبحسب بيان اطلعت عليه "أخبار اليوم" فإن إصدار الدليل يأتي في إطار جهود السوق لتعزيز الاستدامة لدى الشركات المدرجة حيث تتواءم مؤشراته وتتماشى مع مؤشرات المبادرة العالمية للتقارير وأهداف التنمية المستدامة.

ويتضمن الدليل 31 مؤشراً أساسياً للإفصاح البيئي والاجتماعي وحوكمة الشركات ESG بالتوافق مع توصيات مبادرة الأمم المتحدة للبورصات المستدامة (SSE) والاتحاد العالمي للبورصاتWFE)) والمبادرة العالمية للتقارير (GRI) أو إطار التقارير المتكاملة.

وينسجم السوق في تبنيه هذه المعايير مع رؤية الإمارات 2021 ورؤية أبوظبي 2030 والتي تهدف إلى بناء اقتصاد مستدام متنوع وذي قيمة مضافة عالية يندمج بشكل متكامل مع الاقتصاد العالمي ويوفر فرصاً أكثر سهولة وأعلى قيمة لجميع المواطنين والمقيمين.

وذكر البيان أن تطبيق الشركات لهذه المعايير يفتح المجال لدخول الاستثمارات التي تقدمها الصناديق الموجهة للشركات التي تطبق المعايير البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات والتي تبلغ حول العالم نحو 83 تريليون دولار.

وحسب هذا الدليل الإرشادي الطوعي الذي يحتفظ سوق أبوظبي للأوراق المالية بالحق في تحديثه و/‏‏‏‏‏أو تعديله فإنه يتعين على الشركات الإفصاح عن المسائل الجوهرية الخاصة بالبيئة والاستدامة والحوكمة.

Advertisements

ويمكن تقسيم المسائل الجوهرية الرئيسية إلى عدة مراحل وفقاً للمبادرة العالمية للتقارير (GRI)، حيث تشمل الخطوة الأولى تحديد الهوية.

في هذه المرحلة، تحدد الشركة جميع الموضوعات المتعلقة بالاستدامة والتي قد تسبب تأثيرات محتملة على أنشطة الشركة ومنتجاتها وخدماتها وعلاقاتها التي تحدث داخل الشركة أو خارجها.

وتمثل المرحلة التالية تحديد الأولويات. في هذه المرحلة، تختار الشركات أهم المواضيع لتقديم تقارير وفقاً لمبادئ الأهمية النسبية وشمول الأطراف صاحبة المصلحة. يعقب هذه المرحلة التحقق من الصحة.

وعلى مستوى عدد المستثمرين في سوق أبوظبي للأوراق المالية كان قد شهد ارتفاعاً بنسبة 41.6% خلال الربع الأول من 2019، مقارنة بنفس الفترة من 2018.

وشهد السوق دخول 1360 مستثمراً جديداً؛ منهم: 1250 من الأفراد، و110 مؤسسات، مقابل 979 مستثمراً جديداً خلال الربع الأول من عام 2018، منهم 846 من الأفراد، و133 مؤسسات.

وكان إجمالي أعداد المستثمرين مع إغلاق يوم 31 مارس الماضي قد وصل إلى نحو 968.38 ألف مستثمر.

وارتفع عدد المستثمرين الإماراتيين بنسبة 76.5%، وارتفع عدد المستثمرين العرب بنسبة 12.9%، فيما بلغت قيم التداول خلال الربع الأول من 2019 نحو 12 مليار درهم، مقارنة بنحو 9 مليارات درهم في نفس الفترة من عام 2018 أي بارتفاع نسبته نحو 32.5%.