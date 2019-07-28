شكرا لقرائتكم خبر عن 46 مليار درهم مبيعات العقار بدبي في 7 أشهر والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم سجلت دائرة الأراضي والأملاك بدبي معاملات بيع عقارية بقيمة 46 مليار درهم خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري. وشملت القيمة الإجمالية للصفقات مبيعات أراضٍ تجارية وسكنية وصناعية وخدمية وغيرها فضلاً عن فلل سكنية جاهزة وقيد الإنجاز وشقق تجارية وسكنية جاهزة وقيد الإنجاز. Advertisements واستحوذ على حصة الأسد من إجمالي صفقات البيع سوق الوحدات السكنية بمعاملات بيع بلغت 16347 شقة سكنية وتجارية بقيمة 23.6 مليار درهم، بحسب صحيفة البيان. تلتها صفقات الأراضي التي شهدت بيع 2526 قطعة أرض متنوعة بين التجاري والسكني والخدمي والصناعي بقيمة إجمالية بلغت 18 مليار درهم. ثم جاءت بالمرتبة الثالثة مبيعات 2493 فيلا سكنية جاهزة وقيد الإنجاز بـ 4.3 مليارات درهم.

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