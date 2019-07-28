شكرا لقرائتكم خبر عن أحداث ينتظرها مساهمو "السوق السعودي" خلال الأسبوع الحالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تقرير - خاص أخبار اليوم: ينتظر مساهمو السوق السعودية "تداول" خلال جلسات الأسبوع الحالي، الممتد من 28 يوليو الجاري حتى 1 أغسطس المُقبل، مجموعة من الأحداث، تتضمن اجتماع الجمعية العمومية لشركة ثمار، أليانز للتأمين، بالإضافة إلى أحقية توزيع أرباح كل من الاتصالات، الراجحي ريت، فضلاً عن صرف أرباح كل من السعودي الفرنسي، سافكو، صندوق دراية ريت، مصرف الراجحي.

وتبحث الجمعية العمومية للشركة الوطنية للتسويق الزراعي "ثمار"، الأحد، الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2018.

ويستحق، يوم الإثنين، توزيعات أرباح شركة الاتصالات السعودية، بقيمة 2 مليار ريال عن الربع الثاني من العام 2019، بواقع 1 ريال للسهم، وبما نسبته 10% من القيمة الاسمية للسهم.

كذلك يبدأ البنك السعودي الفرنسي، يوم الإثنين، توزيع أرباح نقدية للمساهمين عن النصف الأول من العام 2019، بقيمة 1.199 مليار ريال سعودي، بحصة للسهم الواحد تبلغ 1 ريال بعد خصم الزكاة، بما يمثل 10% من القيمة الاسمية للسهم.

Advertisements

وتبدأ شركة الأسمدة العربية السعودية "سافكو"، يوم الثلاثاء، توزيع الأرباح المستحقة عن النصف الأول من العام 2019، بقيمة 624.999 مليون ريال، بواقع 1.5 ريال للسهم، وبما يعادل 15% من قيمة السهم الاسمية.

كذلك يبدأ صندوق دراية ريت، يوم الأربعاء، توزيع الأرياح المستحقة عن فترة الاستحقاق للربع الثاني من 2019 بقيمة 20.060 مليون ريال سعودي، بقيمة ربح موزع يبلغ 0.187 ريال لكل وحدة ونسبتها إلى سعر الطرح الأولي للوحدة هي 1.87%. فيما تبلغ نسبتها إلى صافي قيمة الأصول بتاريخ 31 ديسمبر 2018 نحو 1.88%.

كذلك يستحق، يوم الأربعاء، توزيعات أرباح صندوق الراجحي ريت،عن الفترة من الأول من أبريل حتى 30 يونيو من عام 2019، بقيمة 39.1 مليون ريال، بواقع 0.32 ريال لكل وحدة، ونسبتها إلى السعر الأولي للوحدة هو 3.14%.

وتنظر الجمعية العمومية لشركة أليانز السعودي الفرنسي للتأمين، يوم الأربعاء، الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين لعضوية مجلس إدارة الشركة للدورة القادمة والتي تبدأ اعتباراً من 8 أغسطس المُقبل، لمدة ثلاث سنوات.

ويبدأ مصرف الراجحي، يوم الخميس، توزيع أرباح نقدية للمساهمين عن النصف الأول من العام 2019، بقيمة 3.750 مليار ريال سعودي، بحصة للسهم الواحد تبلغ 1.5 ريال بعد خصم الزكاة، بما يمثل 15% من القيمة الاسمية للسهم.