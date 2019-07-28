شكرا لقرائتكم خبر عن أهم الأحداث بأسواق الإمارات في أسبوع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تقرير- خاص أخبار اليوم: يترقب المساهمون بالأسواق الإماراتية مجموعة من الأحداث المهمة، خلال الأسبوع الممتد بين 28 يوليو الجاري - والأول من أغسطس 2019.

ووفقاً لإحصائية أعدتها "أخبار اليوم"، من المقرر أن ينعقد اجتماع مجلس إدارة بنك أبوظبي التجاري المدرج بسوق أبوظبي المالي وذلك لمناقشة واعتماد النتائج المالية كما في 30 يونيو 2019.

ويجتمع في اليوم ذاته مجلس إدارة شركة الخليج للصناعات الدوائية "جلفار" المدرجة بسوق أبوظبي المالي للمصادقة على البيانات المالية للربع الأول لعام 2019، وما يستجد من أعمال.

وتجتمع في ذات اليوم أيضا لجنة التدقيق لشركة رأس الخيمة العقارية المدرجة بسوق أبوظبي المالي وذلك لمناقشة البيانات المالية للربع الثاني لعام 2019.

وحددت شركة أوريدو المدرجة بسوق أبوظبي المالي يوم الإثنين الموافق 29 يوليو 2019م موعداً للإفصاح عن بياناتها المالية نصف السنوية المنتهية في 30 يونيو 2019.

ويحل يوم الإثنين القادم موعد انعقاد الجمعية العمومية ومجلس إدارة شركة العالمية القابضة المدرجة بسوق أبوظبي المالي وذلك لانتخاب أعضا لمجلس إدارة الشركة لشغل المقاعد الشاغرة في مجلس الإدارة.

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ويجتمع مجلس إدارة شركة الوطنية الدولية القابضة المدرجة بسوق دبي المالي يوم الثلاثاء الموافق 30 يوليو 2019 وذلك لمناقشة البيانات المالية المنتهية في 30 يونيو 2019.

وفي ذات اليوم، يجتمع مجلس إدارة شركة أبوظبي الوطنية للطاقة "طاقة" المدرجة بسوق أبوظبي المالية وذلك للنظر في دعوة الجمعية العمومية لإتخاذ قرار بشأن عزل سيف صالح الصيعري ومحمد ساحوه السويدي وعبد العزيز عبد الرحمان الحميدي من عضوية مجلس إدارة الشركة وانتخاب خلفا لهم في حال قررت الجمعية العمومية عزلهم وفتح باب الترشح.

ويعقد مجلس إدارة البنك العربي وشركة دار التمويل المدرجين بسوق أبوظبي المالي اجتماع يوم الثلاثاء القادم وذلك للموافقة على البيانات المالية للفترة المنتهية في 30 يونيو 2019.

ويجتمع مجلس إدارة شركة دبي للاستثمار المدرجة بسوق دبي المالي يوم الأربعاء لاعتماد البيانات المالية المرحلية الموجزة والموحدة للفترة المنتهية في 30 يونيو 2019م ونشرها، ومناقشة أمور العمل الاعتيادية ومتابعة أنشطة الشركة وأية أمور أخرى يوافق عليها رئيس مجلس الإدارة.

ويعتمد في ذات اليوم المصرف الخليجي التجاري والرمز كوربوريشن للاستثمار والتطوير وبنك الاستثمار وأبوظبي الوطنية للتأمين وأسمنت الخليج البيانات المالية لفترة 6 أشهر المنتهية في 30 يونيو 2019.

ويجتمع مجلس إدارة شركة عمان والإمارات للاستثمار المدرجة بسوق أبوظبي المالي يوم الخميس الموافق الأول من أغسطس القادم وذلك لمناقشة واعتماد البيانات المالية للربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2019.