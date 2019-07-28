شكرا لقرائتكم خبر عن باكستان تجمع 500 مليون دولار من قرض إسلامي مجمع والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الحكومة الباكستانية في بيان اليوم الأحد إنها جمعت 500 مليون دولار من خلال قرض إسلامي مجمع قدمته مجموعة من 12 بنكا.
وزاد الاكتتاب في القرض، الذي نسقته الإمارات دبي كابيتال، عن المبلغ المطلوب بنحو 40 %.
وتتضمن مجموعة البنوك بنك دبي التجاري وبنك الإمارات دبي الوطني وبنك نور وألايد بنك وبنك دبي الإسلامي وبنك أبوظبي الأول وبنك المشرق ومصرف الشارقة الإسلامي ومجموعة سامبا المالية وبنك الأردن وبنك الحبيب واتحاد المصارف العربية والفرنسية.
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