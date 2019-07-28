شكرا لقرائتكم خبر عن "المالية": صرف مرتبات أغسطس قبل العيد.. تيسيرًا على العاملين بالدولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - جددت وزارة المالية، تأكيدها على أنه سيتم صرف مرتبات أغسطس، بما فيها المحولة على البنوك، للعاملين بالدولة اعتبارًا من يوم 8 من الشهر نفسه، أى قبل عيد الأضحى، ومرتبات سبتمبر اعتبارًا من يوم 15 من الشهر نفسه، ومرتبات أكتوبر اعتبارًا من يوم 20 من الشهر نفسه.

وأوضحت أنه تم توفير الاعتمادات المالية اللازمة لصرف مرتبات يوليو بالعلأوات والزيادات المقررة، للعاملين بالدولة اعتبارًا من يوم 14 إلى يوم 18 من الشهر نفسه، إلا أن بعض الجهات تأخرت عن هذا الموعد، وقد تم السماح لها بصرف مرتبات هذا الشهر يومى 29، 30 يوليو الحإلى.

ووجَّهت الوازرة الجهات الإدارية، باتخإذ الإجراءات اللازمة نحو التأكد من صرف مرتبات العاملين بالدولة عن أشهر أغسطس، وسبتمبر، وأكتوبر فى المواعيد المقررة؛ وذلك بمناسبة بدء العمل بموازنة العام المإلى 2019/ 2020، وتيسيرًا على العاملين بالدولة، خاصة مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك، وبداية العام الدراسى الجديد.