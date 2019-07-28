شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع مؤشرات بورصة الكويت بختام التعاملات مدفوعة بصعود قطاعى البنوك والاتصالات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، مدفوعة بصعود قطاعات التأمين والبنوك والاتصالات.

وارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 0.72% رابحا عدد 44.05 نقطة ليغلق عند مستوى 6124.29 نقطة، وصعد مؤشر السوق الأول بنسبة 0.59% رابحاً عدد 39.58 نقطة ليغلق عند مستوى 6746.34 نقطة، وقفز مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 1.11% رابحاً عدد 54.02 نقطة ليغلق عند مستوى 4900.64 نقطة.

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وجرى التداول بختام التعاملات على 452 مليون سهم بقيمة 41.2 مليون دينار كويتى عبر 8411 صفقة.

وارتفعت 6 قطاعات ببورصة الكويت، على رأسها قطاع الاتصالات بنسبة 1.13%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 0.98%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.68%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.59%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.37%.

وجاء سهم "ريم العقارية" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 16.28%، تليه مجموعة الرأى الإعلامية بنسبة 9.87%، ثم بيت الاستثمار الخليجى بنسبة 0%، فيما تصدر سهم "مجموعة أرزان المالية للتمويل والاستثمار" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 13.51% ثم بيت الطاقة القابضة بنسبة 12.24%، ثم شركة رمال الكويت العقارية بنسبة 10.03%