شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة: تنفيذ شراء الوطنية لمنتجات الذرة بقيمة إجمالية 14.3 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت إدارة البورصة، أنه تم بجلسة تداول اليوم الأحد، تنفيذ شراء الشركة الوطنية لمنتجات الذرة، لعدد 231.7 ألف سهم من أسهمها بسعر 61.69 جنيه للسهم بقيمة إجمالية 14.3 مليون جنيه.

وكانت إدارة البورصة المصرية، قد أعلنت عن تسجيل بيع 231.7 ألف سهم للشركة الوطنية لمنتجات الذرة، تمهيدا للشطب الاختيارى من البورصة المصرية.

وكانت إدارة البورصة المصرية، قد أعلنت عن فتح سوق الصفقات الخاصة (OPR) بداية من جلسة تداول الخميس الماضى، وحتى نهاية جلسة تداول 25 يوليو الجارى، لتسجيل أوامر البيع والشراء لسهم الشركة الوطنية لمنتجات الذرة، وذلك بسعر 61.69 جنيه للسهم.

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وطالبت البورصة، جميع شركات السمسرة تسجيل أوامر البيع والشراء فى السوق الخاص بذلك بالبورصة (OPR) على أن تكون جميع الأوامر مفتوحة المدة (OPEN) وكذلك بالنسبة لأوامر حجز الكميات المسجلة، كما يجب مراعاة عدم القيام بأى تعديلات على أكواد العملاء البائعين تؤدى إلى إيقافها وذلك حتى تمام تنفيذ الصفقة.

كما طالبت شركات السمسرة مراجعة أوامرها من خلال شاشات متابعة الأوامر بالنظام قبل نهاية جلسة تداول 25 يوليو على أن تقوم الشركات بإجراء أى تعديلات فى أوامرها قبل نهاية هذا الموعد ولن يسمح بإجراء أى تعديلات على بيانات الأوامر بعد نهاية هذا الموعد.

وطالبت أيضاً، جميع شركات السمسرة والمتعاملين الالتزام بكافة قواعد القيد والإفصاح المعمول بها فى البورصة ومراعاة قواعد عملية المقاصة والتسوية وقواعد عمل صندوق ضمان التسويات.

وكانت البورصة المصرية، قد أعلنت يوم 3 يوليو الماضى، عن إيقاف سهم الشركة الوطنية لمنتجات الذرة اعتباراً من جلسة تداول يوم 3 يوليو، وذلك وفقاً لأحكام المادة 74 من الإجراءات التنفيذية بشأن الإجراءات المتبعة لشطب قيد أسهم الشركة شطباً اختيارياً، على أن يتم عرض موقفها على لجنة القيد وفقا لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية وصدور قرار اللجنة بشطبها.