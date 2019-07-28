شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع أسهم إعمار يدفع بورصة دبى للتراجع بختام تعاملات جلسة بداية الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.16% خاسرا 4.62 نقطة ليغلق عند مستوى 2846.07 نقطة.

وبلغت أحجام التداول بختام تعاملات اليوم 180.2 مليون سهم محققة ما قيمته 181.6 مليون درهم من خلال تنفيذ 2537 صفقة لـ31 سهما، وارتفع 16 سهما، وانخفضت 10 أسهم، واستقرت 5 أسهم.

وتراجع قطاعى العقارات والاستثمار ببورصة دبى بنسبة 1.11%، 0.25%، على التوالى، فيما ارتفع قطاع الاتصالات بنسبة 1.81%، أعقبه قطاع النقل بنسبة 1.54%، تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.48%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.17%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.07%.

وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم مجموعة السلام القابضة بنسبة 4.17%، ثم سهم شركة الإثمار القابضة بنسبة 3.92%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة سهم شركة إعمار مولز بنسبة 1.90%، ثم سهم إعمار العقارية بنسبة 1.34%.