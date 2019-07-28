شكرا لقرائتكم خبر عن القابضة لمياه الشرب تنظم ورشة عمل لإعداد خطط التوعية بترشيد الاستهلاك لعام2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نظمت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، ورشة عمل "إعداد خطط عمل التوعية للعام 2019 / 2020" ومراجعة أدلة تنفيذ الأنشطة ومعايير التقييم"، لمديرين إدارات التوعية والخطوط الساخنة بشركات مياه الشرب والصرف الصحى من مختلف محافظات الجمهورية، وبحضور ممثلى وزارات الأوقاف، والثقافة، والتنمية المحلية، الموارد المائية والرى، الشباب والرياضة، الانتاج الحربى، ممثلى الأزهر الشريف والكنيسة.

وأكد المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، أهمية وضع منهجية اقناعية على أسس علمية مدروسة لتغيير السلوكيات والممارسات الخاطئة فى التعامل مع المياه، ونشر الوعى بأهميتها والحفاظ عليها، وفتح قنوات اتصال جديدة للتواصل مع المواطنين من خلال تطبيق الهاتف المحمول 125 لنشر رسائل التوعية، وتلقى الشكاوى.

وناقشت ورشة عمل آليات تنفيذ منهجية جديدة لأنشطة وحملات التوعية لاستهداف قادة الرأى والإعلاميين والحملات الجماهيرية للتوعية بأهمية الحفاظ على المياه، والتأكيد على استدامة التواصل مع الفئات المستهدفة، وميكنة مهام وأنشطة التوعية.

Advertisements

وركزت الورشة على الاستفادة من وسائل التواصل الاجتماعى فى التواصل مع المواطنين، ونشر رسائل التوعية، وتنمية مهارات التسويق الالكترونى للقائمين على تنفيذ حملات التوعية بشركات المياه.

وشملت الورشة عرضا لمنهجية تطبيق قياس الأثر وآليات وسائل الإقناع الحديثة، وطرق التعامل مع الشائعات وسبل نفيها سواء على وسائل الإعلام أو التواصل الاجتماع.

كما استعرضت الورشة مخرجات عمل نتائج حملة كل نقطة بتفرق، وأهم الحملات الإعلانية السابقة ذات التأثير الجماهيرى، وتحديد أسباب نجاحها.