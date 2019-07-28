شكرا لقرائتكم خبر عن آخر قرار لمحسن عادل: تنظيم دعوة الجمعيات العمومية للشركات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدار محسن عادل الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة آخر قرار له اليوم فى رئاسته ‏‫الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة . حيث أصدر الكتاب الدوري رقم (27) لسنة 2019 والخاص بتنظيم دعوة الشركات لعقد الجمعيات العمومية في حالة نقص عدد أعضاء مجلس الإدارة. في إطار حرص الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة علي وضع الضوابط التي تكفل تطبيق صحيح أحكام القانون وإزالة اللبس الذي قد يعتري تطبيق بعض قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد . Advertisements

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