شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأفريقى للتنمية: ريادة الأعمال ساهمت فى تقدم مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت مالين بلومبرج، مدير البنك الأفريقى للتنمية، أن البنك حريص على دعم مشيرة إلى أن البنك فى عام 2016 اطلق مبادرة لدعم رواد الأعمال فى كل المنطقة وتوفير منح لدعم الابتكارات والشركات الناشئة، مشيدة بجهود مصر فى دعم رواد الأعمال والمرأة والإصلاحات التشريعية التى قامت بها لتحسين بيئة الأعمال والاستثمار.

وجاء ذلك خلال توقيع وزارة الاستثمار والتعاون الدولي والبنك الأفريقى للتنمية، اليوم الأحد منحة مشروع تعزيز المنظومة البيئية لريادة الأعمال بنحو 10 ملايين جنيه، لصالح مبادرة فكرتك شركتك، التابعة لوزارة الاستثمار والتعاون الدولى.

وأوضحت أن مصر تقدمت مؤخرا فى مؤشر الابتكار واستطاعت مواجهة التحديات وقامت باصلاحات تشريعية وهو ما جعلها تتقدم فى تقرير ممارسة الأعمال خلال العام الماضى، مشيدة بجهود وزارة الاستثمار والتعاون الدولى فى دعم ريادة الأعمال وتوفير الدعم الفنى للشركات الناشئة.

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وأشادت بمبادرة فكرتك شركتك ومركز رواد الأعمال الذى أنشأته الوزارة لتوفير خدمات الدعم الفنى لرواد الأعمال، مشيرة إلى أن الهدف من هذه الاتفاقية هو دعم الوزارة فى ريادة الأعمال.

وأوضح الدكتور شهاب مرزبان، رئيس شركة مصر للاستثمار فى ريادة الأعمال، أن مبادرة فكرتك شركتك اطلقت في سبتمبر 2017 بهدف تحفيز بيئة ريادة الأعمال في مصر وتقديم حزم متكاملة من الدعم لرواد الأعمال في مختلف مراحل شركاتهم الناشئة من خلال المحاور الأربع الخاصة بالمبادرة وهم مراكز خدمات رواد الأعمال ويقوم بتأهيل وتدريب رواد الأعمال في مراحل الأفكار وربطهم بمجتمع رواد الاعمال من خلال مجموعة من الدورات التدريبية وورش العمل وجلسات ارشاد وتوجية فردية ومساحة عمل، وحاضنات ومسرعات الاعمال، حيث ان الشركات الناشئة في حاجة إلي تمويل في مراحلها المبتكرة تقوم مسرعات الأعمال فلك و EFG-EV وإنارة بتمويل الشركات الناشئة، وشركة مصر لريادة الأعمال، وهو صندوق استثماري يقوم بالاستثمار المباشر في حاضنات ومسرعات الاعمال والشركات الناشئة التي تسعي الي التوسع والنمو بهدف تحفيز بيئة الأعمال في مصر، والبيئة التشريعية وهو متعلق بالقوانين التي تحسن بيئة ريادة الأعمال كقانون الاستثمار وتعديل قانون الشركات الذى خصص جزء لانشاء شركة الشخص الواحد.

وأشار إلى أنه حتي الآن تم تأسيس والاستثمار في 54 شركة ناشئة واستقبال اكثر من 5000 فكرة وتدريب وتأهيل اكثر من 6000 رائد اعمال وعقد3276 جلسة ارشاد وتوجية فردية مع رواد أعمال بالإضافة الي اكتر من 200 دورة تدريبية في مجالات ريادة الأعمال المختلفة تجاوزت نسبة السيدات فيها 40 %، موضحا أنه سيتم انشاء منصة رقمية على الإنترنت لدعم رواد الأعمال.

وأوضح أن المبادرة حصلت على دعم فنى من البنك الاوروبى لاعادة الإعمار والتنمية ومؤسسة التمويل الدولية، مشيرا إلى أن مركز رواد الأعمال فى الوزارة يقدم كافة الدعم للشباب ويعطى لهم دورات تدريبية بدون اى مقابل.