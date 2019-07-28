شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الاستثمار تكرم محسن عادل بمناسبة انتهاء رئاسته لهيئة الاستثمار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ‏كرمت وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، اليوم الأحد محسن عادل، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والذى تنتهى مدته نهاية يوليو الجارى، وذلك بحضور المستشار محمد عبد الوهاب، وعلا القبرصى، نائبى الرئيس التنفيذى للهيئة.

وأعربت الوزارة، عن خالص التقدير لمحسن عادل، لما بذله من جهد خلال فترة رئاسته التنفيذية للهيئة، وما ساهم به مع فريق العمل بالهيئة فى تحسين بيئة الأعمال والاستثمار، متمنية له النجاح فى خطواته المقبلة.