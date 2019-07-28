شكرا لقرائتكم خبر عن الاستثمار والبنك الأفريقى يوقعان منحة مشروع لدعم رواد الأعمال بـ10 ملايين جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وقعت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي والبنك الأفريقى للتنمية، اليوم الأحد منحة مشروع تعزيز المنظومة البيئية لريادة الأعمال بنحو 10 ملايين جنيه، لصالح مبادرة فكرتك شركتك، التابعة لوزارة الاستثمار والتعاون الدولى.

ويهدف المشروع إلى المساهمة في تعزيز وتحسين المنظومة البيئية لريادة الأعمال في مصر من خلال "دعم مركز ريادة الأعمال" التابع "لوزارة الاستثمار والتعاون الدولي"، عبر توسيع نطاق الحصول على الخدمات والمعلومات وتوفير خدمات التطوير للأعمال المصممة خصيصًـا لرواد الأعمال، مع توسيع وتحسين نطاق الحصول على الخدمات والمعلومات المتعلقة بريادة الأعمال، وتشمل الأنشطة إنشاء منصة رقمية على الإنترنت وبناء القدرات على المستوى المركزي وعلى مستوى المحافظات من خلال الدورات التدريبية، والجولات الدراسية، وورش العمل لنشر الوعي الكافي حول تنمية ريادة الأعمال بين موظفي الخدمة المدنية والجهات المعنية الأخرى، ولا سيما على مستوى “المجالس المحلية” وحملة توعية وتوثيق ودراسة آليات التمويل المبتكرة لتنمية ريادة الأعمال والتصدي للتحديات التي تعوق مسيرة ريادة الأعمال النسائية.

وذكرت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، أن مشروع "تعزيز المنظومة البيئية لريادة الأعمال" يهدف إلى المساهمة في تعزيز وتحسين المنظومة البيئية لريادة الأعمال في مصر من خلال تدعيم دور مركز ريادة الأعمال فكرتك شركتك التابع لوزارة الاستثمار والتعاون الدولي، عبر تطوير الخدمات المقدمة لرواد الاعمال واتاحة المعلومات الفنية والقانونية وتوفير خدمات تطوير الأعمال لصغار المستثمرين وأصحاب الأفكار الابتكارية من رواد الأعمال.

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وأكدت الوزيرة، أن الوزارة حرصت على تبني سياسات وتقديم برامج متكاملة تستهدف بشكل مباشر دعم هذه المشروعات في مختلف مراحل نموها حيث وجهت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي جهودها من خلال مبادرة "فكرتك شركتك" نحو توفير حزم متكاملة من الدعم للمستثمرين الصغار في جميع مراحل تأسيس مشاريعهم بدءاً من مرحلة الفكرة مروراً بمرحلة التخطيط للموارد المالية وصولاً إلى مراحل التأسيس وتحقيق النمو والتوسع، فضلاً عن توفير آليات الدعم التي من شأنها تعظيم فرص منافسة تلك المشروعات عالمياً، مما يسهم في خلق فرص العمل والنهوض بالاقتصاد والعمل على المساهمة في سد الفجوة التمويلية وتعظيم فرص الشراكة مع القطاع الخاص، وجاري العمل علي التوسع وإنشاء فروع أخري لمراكز خدمات رواد الأعمال والشركات الناشئة بمختلف فروع مراكز خدمات المستثمرين بالمحافظات المختلفة لتسهيل وتيسير إمكانية الحصول علي الخدمات المقدمة الي رواد الاعمال في مختلف المحافظات.

وأوضحت الوزيرة، أنه تم استحداث إدارة مركزية باسم " الإدارة المركزية لريادة الأعمال – فكرتك شركتك" بالهيكل التنظيمي الخاص بالهيئة العامة للاستثمار بعد النجاح الكبير الذي حققته المبادرة في عامها الأول ولتحقيق مبدأ الاستدامة واستمرارية المبادرة.

وأشارت الوزيرة إلى أن من اهم الاصلاحات التى قامت بها الوزارة هى دعم الشركات الناشئة، موضحة أن كافة الاحصائيات العالمية تؤكد أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة هى التى توفر فرص العمل للشباب والمرأة.

وذكرت الوزيرة، أن الوزارة حريصة أن تكون مصر بها منصة متكاملة لدعم شباب افريقيا لذلك كان أول تحرك مع البنك الافريقى للتنمية نظرا لوجود البنك فى معظم الدول الافريقية، مشيرة إلى أن الرئيس/ عبد الفتاح السيسى، حريص أن يتواجد الشباب فى كافة المشروعات، موضحة أن قانون الاستثمار نص على دعم رواد الاعمال.