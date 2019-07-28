شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الصناعات يعقد دورة تدريبية بعنوان برنامج تحسين الإنتاجية للشركات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت اليوم فعاليات الدورة التدريبية التي ينظمها إتحاد الصناعات المصرية بالتعاون مع مشروع تطوير القوى العاملة وتعزيز المهارات (WISE) الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لتنفيذ برنامج تحسين الإنتاجية لشركات ومؤسسات القطاع الخاص والتي تستمر لخمسة أيام.

وتستهدف الدورة مديري المصانع ومديرى الإنتاج والصيانة والمخازن والإمداد بالشركات والمؤسسات من أعضاء الغرف الصناعية بالإتحاد ممثلين لقطاعات صناعية مختلفة، بحسب بيان اتحاد الصناعات.

يقوم بإدارة الدورة المهندس إيهاب حجاج - خبير تحسين الإنتاجية بمشروع WISE التابع للمعونة الأمريكية، وتتضمن الدورة استعراض كافة المجالات المرتبطة بتحسين الإنتاجية بدءاً من القياس والتحليل والتخطيط والتحسين وصولاً إلى تعريف المشكلات وخطوات حلها.

كما يتضمن البرنامج التعرف إلى آليات التطبيق والتعرف على أفضل النظم العالمية لتحقيق الإنتاجية المثلى مثل نظام الـــ 5sهي طريقة تنظيم مكان العمل لخلق مكان عمل منظم وآمن ونظيف وفعال وتقنية Poka-Yoke لضمان الجودة ووسائل تقليل النفايات والفواقد، وكذلك برنامج Kaizen أو التحسين المستمر والمتعلق بالأنشطة التي تعمل باستمرار على تحسين جميع الوظائف وإشراك جميع الموظفين من الرئيس التنفيذي إلى عمال خط التجميع.

وقد حرص إتحاد الصناعات المصرية على إقامة هذه الدورة في إطار الخدمات التي يقدمها لأعضائه من الغرف الصناعية ولتطابق أهدافه مع أهداف المشروع في شأن تحسين أداء القطاع الخاص من خلال التدريب الداخلي وتحسين استراتيجيات الموارد البشرية التي تقلل من معدل دوران الموظفين.

ومن الجدير بالذكر أن المشروع يعمل على ثلاثة محاور هي: رفع مستوي التعليم الثانوي الفني لتلبية احتياجات سوق العمل في المحافظات والقطاعات المختارة، وتحسين مهارات القوى العاملة وإنتاجيتها في المحافظات والقطاعات المختارة، وتعزيز كفاءة سوق العمل وكذلك يعمل من خلال التعاون مع الجهات والهيئات الحكومية والخاصة إلى بناء قدرات رابطات الأعمال التجارية للدعوة إلى إصلاحات في السياسات والشئون التنظيمية المتعلقة بكفاءة سوق العمل.

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