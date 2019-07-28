شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع بورصة قطر بختام التعاملات بضغوط هبوط شبه جماعى للقطاعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجعت بورصة قطر، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.55% خاسرة 58.1 نقطة، لتغلق عند مستوى 10573.18 نقطة.

وجرى التداول بختام التعاملات ببورصة قطر على 61.6 مليون سهم بقيمة 98 مليون ريال قطرى عبر 3359 صفقة، وارتفع 11 سهما، وانخفض 29 سهما، واستقرت 6 أسهم.

وتراجعت 5 قطاعات على رأسها قطاع النقل بنسبة 0.92%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.86%، أعقبه قطاع الصناعات بنسبة 0.68%، تلاه قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.67%، ثم قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.63%، فيما ارتفع قطاع الاتصالات بنسبة 0.93%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.09%.