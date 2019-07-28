ارتفاع مؤشرات البورصة المصرية بمنتصف التعاملات مدفوعة بمشتريات محلية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية، بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للبيع.
وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.16% ليصل إلى مستوى 13532 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.34% ليصل إلى مستوى 2011 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.4% ليصل إلى مستوى 16612 نقطة.
كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.09% ليصل إلى مستوى 533 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.16% ليصل إلى مستوى 1377 نقطة، وصعد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.51% ليصل إلى مستوى 467 نقطة.
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