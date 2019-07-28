شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب اليوم الأحد 28-7-2019 فى مصر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجلت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم 28-7-2019، انخفاض طفيف بقيمة جنيه واحد فقط ليسجل عيار 21 قرابة 655 جنيها للجرام بدون مصنعية.
تراجع أسعار الذهب اليوم في مصر، جاء نتيجة انخفاض سعر الذهب عالمياً لتسجل أوقية الذهب 1418 دولار.
أسعار الذهب اليوم في مصر:
عيار 21 سجل 655 جنيها للجرام
عيار 18 سجل 561 جنيها للجرام
عيار 24 سجل 749 جنيها للجرام
الجنيه الذهب 5240 جنيها
أوقية الذهب 1418 دولار.
أسعار الذهب في مصر، قد تشهد بعض التفاوت الطفيف فى سعر الأعيرة المختلفة بمحافظات مصر المختلفة، هذا التفاوت في سعر الذهب قد يكون 50 قرشا أو جنيه واحد.
أسعار الذهب في مصر، خدمة يقدمها الخليج 365، وتشمل على تحديث فورى ولحظى لأسعار الذهب، فى سوق الصاغة المصرى، وكذلك تحديث للسعر العالمى للأوقية.
أسعار الذهب فى مصر من ضمن الخدمات التى يحرص الخليج 365 على تقديمها للقراء وتكون أسعار الذهب مصحوبة بتحليل عن وضع سوق الذهب.
كانت هذه تفاصيل خبر أسعار الذهب اليوم الأحد 28-7-2019 فى مصر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.