شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب اليوم الأحد 28-7-2019 فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجلت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم 28-7-2019، انخفاض طفيف بقيمة جنيه واحد فقط ليسجل عيار 21 قرابة 655 جنيها للجرام بدون مصنعية.

تراجع أسعار الذهب اليوم في مصر، جاء نتيجة انخفاض سعر الذهب عالمياً لتسجل أوقية الذهب 1418 دولار.

أسعار الذهب اليوم في مصر:





عيار 21 سجل 655 جنيها للجرام

عيار 18 سجل 561 جنيها للجرام

عيار 24 سجل 749 جنيها للجرام

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الجنيه الذهب 5240 جنيها

أوقية الذهب 1418 دولار.



أسعار الذهب في مصر، قد تشهد بعض التفاوت الطفيف فى سعر الأعيرة المختلفة بمحافظات مصر المختلفة، هذا التفاوت في سعر الذهب قد يكون 50 قرشا أو جنيه واحد.

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