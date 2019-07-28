شكرا لقرائتكم خبر عن الكفاية الإنتاجية: قبول 22 ألفا و367 طالبا وطالبة بزيادة قدرها 31% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتمد وزير التجارة والصناعة خطة قبول دفعة العام التدريبي 2019/2020 بمراكز التدريب المهني بمصلحة الكفاية الإنتاجية التابعة لوزارة التجارة والصناعة من الحاصلين علي الشهادة الإعدادية العامة والأزهرية للالتحاق بمراكز التدريب المهني للحصول علي دبلوم التلمذة الصناعية المعادل لشهادة دبلوم المدارس الفنية الصناعية .

ويأتي هذا في إطار حرص الوزارة على الارتقاء بمنظومة التدريب الفني والمهني لمستويات متميزة تمكن الصناعة الوطنية من المنافسة بالأسواق المحلية والإقليمية والعالمية، وبما يسهم فى إحداث التوازن بين مخرجات التعليم واحتياجات الصناعة من العمالة المؤهلة، لتخريج نوعية متميزة من العمالة الماهرة تحمل علي عاتقها تطور الصناعة المصرية باعتبارها قاطرة التنمية الاقتصادية في مصر.

ومن جانبه قال عمرو جمعة رئيس مصلحة الكفاية الانتاجية والتدريب المهني إن المصلحة تمثل الذراع التنفيذية لوزارة التجارة والصناعة لتنفيذ منظومة التدريب المهني المؤهل للعمل بالقطاع الصناعي، مشيراً إلى أن خطة العام الحالي تتضمن تحديد الحد الأدني لدرجات القبول في كل مركز علي حده وذلك تماشياً مع مدي الاقبال والكثافة السكانية، مع الحفاظ علي نسبة قبول الفتيات في المهن التدريبية المناسبة لهم خاصة في مجالات الملابس الجاهزة والحاسب الالي .

وأضاف أنه من المقرر قبول العام الحالي 22 ألف و 367 طالبا وطالبه وبزيادة قدرها 5 آلاف و 252 طالب وطالبة بنسبة زياده قدرها 31% عن العام الماضي، مشيراً إلى أن المصلحة بدأت بالفعل في تلقى طلبات قبول الطلاب منذ الأسبوع الأول من الشهر الجارى وذلك حتى الوصول إلى الطاقة الاستيعابية لكل مركز.

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ونوه جمعة إلي أن شروط الالتحاق بمراكز سيارات إمبابة وكفر الزيات ومحرم إسكندرية والتي تدار بنظام الشراكة مع القطاع الخاص تتضمن حصول الطالب علي الشهادة الإعدادية دفعة 2018/2019 بمجموع لا يقل عن 180 درجة واجتياز اللياقة البدنية والمهنية والطبية، مشيرا إلي أن مركز سيارات إمبابة يستوعب 160 طالبا ومركز سيارات كفر الزيات يستوعب 160 طالبا ومركز سيارات محرم اسكندرية يستوعب 230 طالبا.

وأضاف أن شروط التقدم للالتحاق والقبول بباقي مراكز التدريب المهني تتطلب الحصول علي الشهادة الإعدادية العامة أو الأزهرية خلال العامين الحالي والسابق والحصول علي الدرجات التي يحددها تنسيق القبول لكل مركز علي حدة واجتياز القدرات المهنية والكشف الطبي علي أن تكون أولوية القبول بمهن الحاسب الآلي وسيارات المراكز الكورية ومهن CNC خراطة وماكينات ومهنة التبريد والتكييف للطلاب الأعلي مجموعاً.

وأضاف رئيس مصلحة الكفاية الإنتاجية أن المصلحة تعمل حاليا علي الإعداد للعام التدريبى الجديد ومتابعة تنفيذ المخطط العام 2019/2020 وتجهيز مراكز التدريب للحصول على الاعتماد من هيئة ضمان الجودة والاعتماد.

وحول نشاط المصلحة الشهر الماضي أوضح جمعة أنه تم تنفيذ عدد (3) برامج تدريبية فى مجال التدريب المهنى والفنى، كما تم إستلام الوحدات المتطورة لمهن التحكم الآلى وتشغيل مخارط CNC وتشغيل فرايز CNC ، لافتاً إلى أنه جاري مراجعة البرامج والوحدات المتطورة لمهن الأجهزة المنزلية والألوميتال وأعمال الصاج والأثاث المعدنى والكهرباء الصناعية.

ولفت جمعة إلى أن المصلحة قامت ايضا بالتجهيز لامتحانات المواد العامة للدور الثانى للصفين الأول والثانى 2018/2019 ومتابعة سير الامتحانات العملية لدبلوم التلمذة 2018/2019 ، مشيراً إلي أنه تم الشهر الماضي أيضا إجراء معاينة لفتح محطة جديدة بالغردقة تشمل مهن تشغيل وصيانة المحركات البحرية والنقل البحرى والملاحة وصيانة معدات الصيد البحرية كما تم إجراء معاينة للتوسع فى نشاط محطتى صقر شاهين العجمى ومجموعة الإسكندرية الصناعية لبحث الموافقة على زيادة عدد الطلبة المقبولين .