شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة تعلن نتائج بحث الدخل والإنفاق لعام 2018.. غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى إطار اهتمام الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء بإعداد الأبحاث والمسوح الإحصائية التى تعكس صورة حقيقية لحياة المواطن المصرى من كافة الأبعاد الديموجرافية والاجتماعية والاقتصادية، يعقد الجهاز، غدا الاثنين، مؤتمراً إعلامياً موسعاً للإعلان عن نتائج بحث الدخل والإنفاق والاستهلاك لعام 2017/2018.

ويُعقد المؤتمر تحت رعاية وحضور الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وعدد من ممثلى الوزارات والهيئات والمراكز العلمية والجامعات والمعاهد المصرية، كما سيشارك فى حضور المؤتمر ممثلين عن المجلس القومى للسكـان، والمجلس القومى للمرأة، إضافة إلى وسائل الإعلام المختلفة المرئية، والمسموعة، والمقروءة.

وقال الجهاز فى بيان له اليوم الأحد، إن الهدف من تنفيذ بحث الدخل والإنفاق، هو توفـير بيانات تفصيليـة تسـاعـد فى التعرف علـى الأنماط الاستهلاكية فى المجتمع والتغيرات التى تطرأ عليها، كما يوفر بيانات تمكن من قياس مستوى المعيشة، ومستويات وخريطة الفقر، بالإضافة إلى توفير الأوزان اللازمة لتركيب الأرقام القياسية لأسعار المستهلكين والتى تعد مؤشراً هاماً لقياس التضخم.