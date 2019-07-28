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السعودية تبدأ المرحلة التالية لخصخصة مطاحن الدقيق في 31 يوليو

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت المؤسسة العامة للحبوب في السعودية اليوم الأحد إن المرحلة التالية من بيع مطاحن الدقيق التابعة لها ستبدأ يوم الأربعاء، والتي ستشمل "إجراء دراسات العناية المهنية اللازمة من قبل المستثمرين المؤهلين وتنتهي بتقديم العروض المالية".

كانت المؤسسة تلقت طلبات التأهيل في 2018، واختارت بعد ذلك العارضين المحتملين.

ويأتي بيع قطاع مطاحن الدقيق السعودي في إطار إصلاحات واسعة النطاق لاقتصاد المملكة، واجتذب اهتمام بعض من أكبر شركات الأنشطة الزراعية في العالم.

ولم تذكر مؤسسة الحبوب السعودية أسماء العارضين المؤهلين.

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