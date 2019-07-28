شكرا لقرائتكم خبر عن سوق الخضروات والفاكهة: الخيار بـ2 جنيها والطماطم بـ1.5جنيها والفاصوليا بـ27 جنيها والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الأحد 28-7-2019 استقرارا فى معظم الأصناف حسب التسعيرة المقررة بسوق العبور للجملة.
واستقر سعر الطماطم بين 1.5- 3.75 جنيه للكيلو، فيما تراوح سعر كيلو البطاطس بين 3-5.5 جنيه للكيلو، والبصل بين 2-3.5 جنيه للكيلو، وتراوحت الكوسة بين 5-8 جنيهات للكيلو، فيما استقر سعر الفاصوليا بين17-27 جنيها للكيلو، واستقر سعر البامية ليتراوح بين 11-17 جنيها، وتراوح سعر كيلو الخيار البلدى بين 2-3.5 جنيها للكيلو.
وفى نفس السياق استقر سعر كيلو العنب البناتى بين 4-6 جنيهات، والكنتالوب بين 4-6 جنيهات، والخوخ بين 4-7 جنيهات للكيلو، والتفاح المصري بين 8- 12 جنيها للكيلو .
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