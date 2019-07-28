"16.64 جنيه للبيع".... الدولار يواصل استقراره في بداية تعاملات اليوم الأحد

واصل سعر الدولار في مصر، اليوم الأحد، استقراره أمام الجنيه المصري في التعاملات الصباحية للبنوك وشركات الصرافة، وبلغ متوسط سعر الدولار 16.54 جنيه للشراء مقابل 16.64 جنيه للبيع.

ولم يشهد سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي، أكبر بنك حكومي، أي تغيير عن سعر أمس السبت مسجلا 16.54 جنيه للشراء مقابل 16.54 جنيه للبيع، وهو السعر نفسه لدى بنوك مصر وقناة السويس وبلوم وبيريوس.

في البنك التجاري الدولي أكبر بنك خاص في مصر استقر سعر الدولار عند 16.52 جنيه للشراء و16.62 جنيه للبيع.

وعرض مصرف أبوظبي الإسلامي أعلى سعر للعملة الأمريكية عند 16.58 جنيه للشراء و16.67 جنيه للبيع.

وجاءت أسعار العملات الأجنبية الأخرى على النحو التالي:

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اليورو: بيع 18.68 جنيه، وشراء 18.56 جنيه.

الجنيه الإسترليني: بيع 20.68جنيه، وشراء 20.56 جنيه.

الين اليابانى: بيع 15.39 جنيه، وشراء 15.30 جنيه.

الفرنك السويسري: بيع 16.85 جنيه، وشراء 16.75 جنيه.