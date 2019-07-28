شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع المؤشر الرئيسى للبورصة بمستهل تعاملات جلسة بداية الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، إذ ارتفع المؤشر الرئيسى والأوسع نطاقا، فيما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة.

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وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.04% ليصل إلى مستوى 13516 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.1% ليصل إلى مستوى 2007 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.11% ليصل إلى مستوى 16564 نقطة.

فيما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.0٢% ليصل إلى مستوى 532 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.02% ليصل إلى مستوى 1376 نقطة.