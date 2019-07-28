شكرا لقرائتكم خبر عن الرقابة المالية توافق على نشرة طرح شركة فورى بالبورصة المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، عن عدم ممانعتها على نشرة طرح شركة فورى لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، بغرض بيع حد أقصى 254.6 مليون سهم بنسبة 36% من أسهم الشركة، عن طريق الطرح فى السوق الثانوى والمملوكة لأحد مساهمى الشركة، والمعدة على مسئولية الممثل القانونى للشركة، والمستشار المالى والقانونى، مطالبة الشركة الالتزام بكافة الإقرارات والتعهدات والأحكام والقوانين المنظمة لسوق المال.

وألزمت هيئة الرقابة المالية، شركة فورى بتقديم قبل الطرح تعهدات، بألا تقل نسبة احتفاظ المساهمين الرئيسيين عن النسبة المحددة وفقا للمادة 7 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية لمدة لا تقل عن سنتين من تاريخ الطرح، وكذلك خطاب من شركة مصر للمقاصة بالتجميد.