شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع هامشى للأسهم السعودية بمستهل تعاملات جلسة بداية الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.04% رابحا 3.48 نقطة ليصل إلى مستوى 8822.48 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الموازية-نمو بنسبة 0.38% خاسرا 14.36 نقطة ليصل إلى مستوى 3771.89 نقطة. وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بمستهل التعاملات 19.7 مليون سهم بقيمة 447 مليون ريال، وارتفعت أسهم 101 شركة، فيما تراجعت 50 شركة. Advertisements وارتفع 16 قطاعا بسوق السعودية على رأسها قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 1.92%، تلاه قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 0.98%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 0.85%، تلاه قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 0.75%، ثم قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 0.73%، ثم قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 0.67%، ثم قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 0.66%. وجاء سهم "معادن" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 6.52%، ثم سبكيم العالمية بنسبة 5.21%، ثم بترو رابغ بنسبة 5.12%، فيما تصدر سهم "مجموعة السريع" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 4.76% ثم الراجحى بنسبة 2.39%، ثم بوبا العربية بنسبة 1.72%.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ارتفاع هامشى للأسهم السعودية بمستهل تعاملات جلسة بداية الأسبوع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.