شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع بورصة قطر بمستهل التعاملات بضغوط هبوط شبه جماعى للقطاعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجعت بورصة قطر، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.31% خاسرة 32.86 نقطة، لتصل إلى مستوى 10598.42 نقطة.

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وجرى التداول بمستهل التعاملات ببورصة قطر على 25.3 مليون سهم بقيمة 39.6 مليون ريال قطرى عبر 1452 صفقة، وارتفع 11 سهما، وانخفض 26 سهما، واستقرت 3 أسهم.

وتراجعت 5 قطاعات على رأسها قطاع النقل بنسبة 0.92%، ثم قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.86%، أعقبه قطاع الصناعات بنسبة 0.57%، تلاه قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.13%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.07%، فيما ارتفع قطاع الاتصالات بنسبة 1.21%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.20%.