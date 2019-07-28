شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع بورصة البحرين بمستهل التعاملات مدفوعة بصعود أسهم البنوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.32% رابحا 4.94 نقطة ليصل إلى مستوى 1527.66 نقطة، مدفوعا بصعود قطاعى البنوك التجارية والصناعة.

وجرت تداولات على بورصة البحرين بمستهل التعاملات 3.4 مليون سهم، بقيمة قدرها 704 ألف دينار بحرينى.

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وقاد الارتفاع ببورصة البحرين، قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 21.46%، مدفوعا بصعود سهم البنك الأهلي المتحد بنسبة 0.77%، بنك البحرين والكويت بنسبة 0.20%، ثم قطاع الصناعة بنسبة نمو 1.57%، مدفوعا بصعود سهم ألمنيوم البحرين بنسبة 0.23%.

فيما تراجع قطاع الخدمات بنسبة انخفاض 1.91% بضغوط هبوط سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية بنسبة 0.26%.