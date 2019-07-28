شكرا لقرائتكم خبر عن رغم تراجع أسهم إعمار..ارتفاع بورصة دبى بمستهل تعاملات جلسة بداية الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.10% رابحا 2.86 نقطة ليصل إلى مستوى 2853.55 نقطة.

وبلغت أحجام التداول بمستهل تعاملات اليوم 85.4 مليون سهم محققة ما قيمته 97.1 مليون درهم من خلال تنفيذ 1233 صفقة لـ27 سهما، وارتفع 19 سهما، وانخفضت 4 أسهم، واستقرت 4 أسهم.

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وارتفعت 6 قطاعات ببورصة دبى بنسبة على رأسها قطاع السلع بنسبة 1.92%، أعقبه قطاع النقل بنسبة 0.87%، تلاه قطاع التأمين بنسبة 0.48%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.28%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة 0.25%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.18%، فيما تراجع قطاع العقارات بنسبة 0.35%.

وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم شركة شركة الإثمار القابضة بنسبة 5.88%، ثم سهم مجموعة السلام القابضة بنسبة 4.17%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة سهم الشركة الوطنية للتبريد المركزى بنسبة 1.68%، ثم سهم إعمار مولز بنسبة 0.95%.