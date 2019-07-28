شكرا لقرائتكم خبر عن غرفة الدباغة: انخفاض أسعار الجلد البقرى فى الأسواق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف محمد حربى رئيس غرفة دباغة الجلود فى اتحاد الصناعات، انخفاض أسعار الجلد البقرى من 800 و700 جنيه إلى 100 جنيه فقط، بسبب انخفاض الأسعار العالمية.

وأضاف حربى فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أن سعر الجلد البقرى لدى الجزار يسجل 100 جنيه بالنسبة لجلد العجول، لكن جلد الأنثى يسجل 75 جنيها، وبعد القيام بعمليات دباغة محودة عليه يرتفع سعره إلى 200 جنيه.

Advertisements

وأشار رئيس شعبة الدباغة، إلى أن البرازيل وهى أكبر دولة منتجة للجلد، تعانى بشكل كبير من تصريف إنتاجها وتصديره للدول، لافتا إلى أن السوق العالمى متأثر بشكل كبير حاليا من زيادة المعروض.