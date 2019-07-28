بدء الإفراغ للمشترين في مخطط نخيل البحيرات بمكة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أعلنت لجنة المساهمات العقارية «تصفية» بدء الإفراغ لصكوك المشترين في مزاد مخطط نخيل البحيرات في مكة المكرمة، والذي أقامته اللجنة 11 /04 /1440.

وذكرت «تصفية» أن المزاد العلني الذي أقيم لبيع 244 قطعة من مخطط نخيل البحيرات بمكة المكرمة العائد لمكتب المربعات العقارية لصاحبه عاصم بن ناصر الزغيبي قد أنهي بنجاح، وبيعت جميع القطع بمبلغ إجمالي قدره 225 مليون ريال يمثل حقوق المساهمين في هذه المساهمة القائمة منذ عام 1422.

وأكدت «تصفية» أن المرحلة اللاحقة لمرحلة الإفراغ هي مرحلة صرف رؤوس الأموال مع الأرباح للمساهمين في مساهمة نخيل المربعات، وهم 70 مساهما بحسب التقرير المحاسبي، كما تدعو اللجنة جميع المساهمين إلى البحث عن استحقاقهم في المساهمات العقارية المتعثرة من خلال زيارة رابط البحث باسم المساهم في موقع اللجنة الالكتروني.