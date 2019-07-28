شكرا لقرائتكم خبر عن شعبة القصابين: أسعار اللحوم تبدأ من 110 جنيهات والضأن من 120 للكيلو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تباينت أسعار اللحوم داخل محلات الجزارة فى مختلف الأسواق والمناطق، وذلك طبقا للأسعار السبت 27-7-2019.
وأكد محمد وهبة رئيس شعبة القصابين بالغرفة التجارية بالقاهرة أن أسعار اللحوم تشهد استقرارا فى الفترة الحالية، وذلك يرجع لوفرة الإنتاج إضافة إلى انخفاض أسعار العجول عن العام الماضى.
وأضاف وهبة فى تصريح لـ"الخليج 365"، أن أسعار اللحوم الكندوز تبدأ من 110 حتى 140 جنيها للكيلو، وذلك حسب المنطقة ونوعية اللحوم، فيما يبلغ سعر اللحوم الضأن 120 جنيها حتى 150 جنيها، وذلك يرجع لزيادة الإقبال عليها قبل عيد الأضاحى.
وأشاد رئيس شعبة القصابين بالدور الذى قدمته المجمعات الاستهلاكية ومنافذ التوزيع التابعة للدولة فى توفير اللحوم بأسعار متعددة وتبدأ بـ85 جنيها للكيلو حيث ساهمت فى توفير كميات كبيرة ساهمت فى زيادة المعروض والسيطرة على الأسعار.
كانت هذه تفاصيل خبر شعبة القصابين: أسعار اللحوم تبدأ من 110 جنيهات والضأن من 120 للكيلو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.