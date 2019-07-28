شكرا لقرائتكم خبر عن شعبة القصابين: أسعار اللحوم تبدأ من 110 جنيهات والضأن من 120 للكيلو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تباينت أسعار اللحوم داخل محلات الجزارة فى مختلف الأسواق والمناطق، وذلك طبقا للأسعار السبت 27-7-2019.

وأكد محمد وهبة رئيس شعبة القصابين بالغرفة التجارية بالقاهرة أن أسعار اللحوم تشهد استقرارا فى الفترة الحالية، وذلك يرجع لوفرة الإنتاج إضافة إلى انخفاض أسعار العجول عن العام الماضى.

وأضاف وهبة فى تصريح لـ"الخليج 365"، أن أسعار اللحوم الكندوز تبدأ من 110 حتى 140 جنيها للكيلو، وذلك حسب المنطقة ونوعية اللحوم، فيما يبلغ سعر اللحوم الضأن 120 جنيها حتى 150 جنيها، وذلك يرجع لزيادة الإقبال عليها قبل عيد الأضاحى.

وأشاد رئيس شعبة القصابين بالدور الذى قدمته المجمعات الاستهلاكية ومنافذ التوزيع التابعة للدولة فى توفير اللحوم بأسعار متعددة وتبدأ بـ85 جنيها للكيلو حيث ساهمت فى توفير كميات كبيرة ساهمت فى زيادة المعروض والسيطرة على الأسعار.